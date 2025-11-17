Justicia penal militar abre indagación por bombardeo donde murieron varios menores de edad en el Guaviare

Una nueva arista se suma al escándalo que enfrenta el gobierno Petro, tras confirmarse que en el bombardeo de las Fuerzas Militares murieron siete menos de edad.

Tras la gravedad de la situación, la Justicia Penal Militar abrió indagación con el propósito de corroborar las actuaciones de los militares que participaron en la letal acción.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que el bombardeo era contra hombres Iván Mordisco. | Foto: SEMANA / AFP

“La Fiscalía General Penal Militar y Policial informa a la opinión pública que se ha dispuesto la apertura de una indagación con ocasión de la operación militar y policial adelantada el 11 de noviembre de 2025 en el sector rural de Puerto Cubarro (Municipio de Calamar, Guaviare), en la que fueron neutralizados integrantes del grupo armado organizado al mando de alias “Iván Mordisco” y se produjo la incautación de material de guerra de alto poder ofensivo", indicó la Justicia Penal Militar.

Así mismo, indicó la autoridad judicial que: “la institución asume este proceso con la máxima rigurosidad jurídica y técnica, con el propósito de verificar de manera objetiva si las acciones empleadas por los miembros de la fuerza pública se ajustaron a los principios y reglas que orientan el uso legítimo de la fuerza en el contexto del conflicto armado”.

El presidente Gustavo Petro, cuando era senador cuestionaba los bombardeos donde moría menores de edad. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Como es de recordar, en la zona se reunían varios cabecillas de las disidencias de las Farc para reorganizar la guerra contra alias Calarcá. Con la información de inteligencia, las Fuerzas Militares, tras orden del presidente Gustavo Petro, bombardearon el campamento criminal.

En el sitio murieron 20 personas, de las cuales siete eran menores de edad, según confirmó la Fiscalía General de la Nación a través de Medicina Legal. La acción militar ha recibido fuertes críticas de opositores al gobierno, que le recordaron al presidente Gustavo Petro, cuando era senador, y criticaba fuertemente a los gobiernos que ejecutaban bombardeos en los que fallecieron menores de edad.

Como respuesta a Santrich y Márquez cuando anunciaron su reingreso a las armas, el gobierno bombardeo en el Caquetá y mató 14 personas que dijeron eran disidentes, pues bien hoy Roy Barreras demuestra que bombardeó niños y niñas a los que despedazó — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 6, 2019

En el anterior trino del 2019, el entonces senador Petro, refirió al bombardeo que ejecutó en el 2019 el gobierno del presidente Iván Duque en el Caquetá donde murieron ocho menores de edad.