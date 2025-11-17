Suscribirse

Defensoría advierte de otros menores de edad que habrían muerto por bombardeos en el Gobierno Petro

La defensora Iris Marín pidió al Presidente y a la fuerza pública suspender estas acciones militares.

Redacción Semana
17 de noviembre de 2025, 7:30 p. m.
Presidente Gustavo Petro presidió la ceremonia de transmisión de mando del nuevo Comandante General de las Fuerzas Militares almirante Francisco Cubides Granados Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova Bogota julio 9 del 2024 Foto Guillermo Torres Reina / Semana
Defensoría advierte de otros menores de edad que habrían muerto en bombardeos en Gobierno Petro. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Se profundiza la crisis para el Gobierno Petro, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la cúpula militar y de Policía luego de que se confirmara que en el bombardeo en el Guaviare contra las disidencias de las Farc murieron siete menores de edad.

Quien volvió a lanzar una fuerte advertencia, fue la defensora del pueblo Iris Marín, quien indicó que en otros bombardeos que ha ejecutado el Gobierno Petro habrían muerto menores de edad.

“Hay otros bombardeos en verificación por menores de edad que habrían resultado muertos. Pido al Presidente @petrogustavo y al @mindefensa @PedroSanchezCol suspender los bombardeos y evaluar”, indicó la Defensora del Pueblo.

Este lunes 17 de noviembre, la Justicia Penal Militar anunció que se abría una investigación por el bombardeo en el Guaviare con el propósito de indagar si todo se ejecutó acorde a los parámetros establecidos por la ley y el Derecho Internacional Humanitario.

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, junto a la cúpula militar y de Policía.
Ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez y la cúpula militar se encuentran en el ojo del huracán por bombardeo en el Guaviare. | Foto: Samantha Chavéz

“La Fiscalía General Penal Militar y Policial informa a la opinión pública que se ha dispuesto la apertura de una indagación con ocasión de la operación militar y policial adelantada el 11 de noviembre de 2025 en el sector rural de Puerto Cubarro (Municipio de Calamar, Guaviare), en la que fueron neutralizados integrantes del grupo armado organizado al mando de alias “Iván Mordisco” y se produjo la incautación de material de guerra de alto poder ofensivo", señaló la Justicia Penal Militar.

Añadió la autoridad judicial que: “la institución asume este proceso con la máxima rigurosidad jurídica y técnica, con el propósito de verificar de manera objetiva si las acciones empleadas por los miembros de la fuerza pública se ajustaron a los principios y reglas que orientan el uso legítimo de la fuerza en el contexto del conflicto armado”.

El bombardeo se ejecutó en contra de varios cabecillas de alias Iván Mordisco, sin embargo, los fallecidos al parecer fueron hombres de sus esquemas de seguridad. de los 20 muertos, siente eran menores de edad.

