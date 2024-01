El concejal más votado de la Alianza Verde es el único dentro del partido que se opone a una coalición de gobierno con Galán

Lo sorprendente de la misiva y de la reunión en la que se tomó la decisión de la bancada, es que el único que no se mostró de acuerdo en ser partido de gobierno y por el contrario declararse en independencia, fue el concejal más votado de esta colectividad, Julián Triana.

Los otros siete concejales de la Alianza Verde, María Clara Name, Julián Rodríguez Sastoque, Andrés Onzaga, Julián Espinosa, Edward Arias, Leandro Castellanos y Andrés García, votaron a favor de ser bancada de gobierno.

“Con todo y que le veo muy buenas intensiones a esta alcaldía, hay unos temas, en este primer mes, sobre los cuales yo en particular no veo todavía claridad y son necesarios para poder ser gobierno. Estos temas tienen que ver con la continuidad de planes de la administración anterior relacionados con la restricción de libertades en ciertas zonas del espacio público, además de la Ciudadela del Cuidado en Suba, que a mí me preocupa mucho y desde el año pasado, Galán le pidió a Claudia López que dejara que ellos terminaran la voluntad de hacer la ALO Norte”, precisó Triana en diálogo con SEMANA.