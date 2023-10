De las redes sociales al Concejo de Bogotá: Julián Triana, en el radar de la familia de Petro y el más votado en la Alianza Verde

Julián Triana (J.T.): Primero mucha sorpresa, las candidaturas como las nuestras no solo no ganan elecciones, sino que tampoco salen en el primer puesto, fue una campaña con mucha imaginación, mucho equipo, pero con muy poca plata. La lista del partido fue una lista que corresponde a ciertas estructuras políticas, pero nosotros la alteramos con una candidatura de opinión y sacamos el primer puesto. Creo que el mensaje también es la contundencia que tiene el partido en la ciudad y lo que queremos que sea el Partido Verde.

J.T.: Realmente sí, porque nosotros éramos la candidatura de opinión más fuerte del partido. La Alianza Verde tenía 18 a 19 candidaturas reales de llegar al Concejo y dentro de ellas había al menos 8 actuales concejales y sabíamos que había que ganarles, además de 8 ediles que había lanzándose al Concejo, y yo era el único edil que tenía el chance de llegar por el reconocimiento que generé en la ciudad por las redes sociales, por consiguiente, nosotros creíamos que sí teníamos todo para llegar al Concejo, no con ese número por supuesto, pero la verdad que sí estábamos en las cuentas.

J.T.: Mucha alegría, pero también una gran responsabilidad de responderle a esas más de 33 mil personas que nos apoyaron. Este triunfo es un ejemplo para Bogotá y para el país, porque le demuestra a los jóvenes que no se necesita tener plata para ganar una candidatura.

J.T.: Mi campaña tenía más visibilidad en redes sociales, yo llevo construyendo durante tres años, una comunidad orgánica en redes, pero no una comunidad de chistes, sino de videos políticos, hablando de política en palabras sencillas y opinando sobre los hechos coyunturales del país. Llevo dos años saliendo en el panel anual de Cifras y Conceptos como una de las de los líderes nativos de opinión política digital en Colombia, entonces teníamos una apuesta en redes, pero la gente también se apropió de la campaña, el lanzamiento o cierre de campaña de los políticos eran reuniones grandes, en donde ellos pagaban la comida, la bebida, el transporte y llevaban 3 mil personas, mientras que nuestro lanzamiento fue con 1.200 personas que pagaron por entrar a nuestra fiesta, de ahí recogimos la plata con la que pagamos el 100 % de nuestros volantes ecológicos que repartimos en la calle, nuestro cierre de campaña, la gente también pagó y de ahí compramos para darle los kits a nuestros testigos electorales.

No tuvimos vallas pintadas en la ciudad, sino que tuvimos murales pintados por la gente, nuestras vallas era un celular de las personas que nos veían todo el tiempo, entonces la diferencia contundente es que esta campaña no fue mía, sino que fue de la gente.

J.T.: Sí, ese trino me sorprendió bastante, Antonella le dijo al presidente que de ser posible votaba por mí, y me felicitó por la victoria, y me parece algo diciente que por nuestro liderazgo, con mucho trabajo y con mucha dedicación, hablando de política en las redes, hemos logrado llegar incluso al presidente, allá nos escuchan y eso lo valoro muchísimo.