Alfredo Saade le pide a Gustavo Petro “acabar” con el Pacto Histórico por derrota en elecciones regionales

David Racero y María José Pizarro no aceptan la derrota del Pacto Histórico

A diferencia de Saade, el representante David Racero y la senadora María José Pizarro no aceptan la derrota del Pacto Histórico. El congresista asegura que la colectividad “avanzó” en las regiones y que antes tenían una fuerza “marginal”.

“El Pacto Histórico avanzó. Eso es una realidad clara que lo muestran las cifras. Hoy, con el preoconteo que se tiene, por supuesto no tenemos el número definitivo total asegurado de todos los elegidos, tanto diputados y concejales. Hoy sí podemos decir, un día después de las elecciones, que el Pacto Histórico dejó de ser una fuerza marginal en los territorios en Colombia. Departamentos donde no teníamos diputados, hoy el Pacto Histórico, con sus fuerzas políticas, tiene diputados. Alcaldías donde no teníamos presencia, hoy el Pacto Histórico tiene presencia”, manifestó.