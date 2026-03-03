Bogotá

Concejo de Bogotá aprobó proyecto de acuerdo que prohíbe el consumos de sustancias psicoactivas en parques recreativos

La iniciativa, de autoría de los concejales Andrés Barrios y Marco Acosta, prohíbe el consumo entre las 5:00 a. m. y las 11:00 p. m.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
3 de marzo de 2026, 1:13 p. m.
Esta marihuana salió de los invernadores que existen en las zonas rurales de los municipios del norte del Cauca.
Esta marihuana salió de los invernadores que existen en las zonas rurales de los municipios del norte del Cauca. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

El Concejo de Bogotá aprobó un proyecto de acuerdo que crea Zonas Libres de Drogas en parques públicos y en un radio de 100 metros alrededor de instituciones educativas de la ciudad.

La iniciativa, de autoría del concejal Andrés Barrios, apoyada por el cabildante Marco Acosta, busca restringir el consumo de sustancias psicoactivas en estos entornos con el argumento de proteger los derechos de niños y adolescentes y garantizar espacios seguros para su desarrollo.

La medida establece que en los parques cuyo destino principal sea la recreación o la actividad física de menores no se podrá consumir este tipo de sustancias entre las 5:00 a. m. y las 11:00 p. m.

Además, el distrito deberá delimitar y señalizar las zonas intervenidas, así como adelantar acciones pedagógicas y de coordinación institucional bajo el liderazgo de la Secretaría de Seguridad. Para ello, se fijó un plazo máximo de 180 días para diseñar e implementar un plan de acción con metas concretas.

Vehículos

Movilidad en Bogotá este martes, 3 de marzo: camión varado detiene el tráfico hacia el sur

Bogotá

Nueva recuperación del espacio público en Puente Aranda: desarme de cambuches, incautación de armas y limpieza de andenes

Bogotá

Paso a paso para usar Zonas Seguras, la nueva herramienta de Bogotá que busca frenar los paseos millonarios

Vehículos

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el miércoles 4 de marzo

Bogotá

Localidades en Bogotá donde puede encontrar un arriendo barato si gana el salario mínimo

Bogotá

Pasajes gratis en TransMilenio: así puede activar sus recargas de marzo en las estaciones

Bogotá

Manifestaciones en Bogotá: SEMANA conoce las razones de la protesta en la calle 72 con Caracas

Bogotá

Drogas en Bogotá: alcaldía sancionó proyecto para delimitar zonas donde estará prohibido el consumo de sustancias psicoactivas

Bogotá

Alarmantes cifras de menores de edad ingresados a hospitales en Bogotá por consumo de sustancias psicoactivas

Nación

Desgarrador: el momento en que Carlos David Ruiz, joven que murió en un tanque de agua de Corferias, se persigna antes de lanzarse

Durante la discusión del proyecto, Barrios sostuvo que la propuesta no pretende criminalizar a los consumidores, sino establecer límites en espacios frecuentados por menores de edad.

El ciudadano trato de deshacerse de la evidencia antes que la Policía pudiera arrestarlo
El ciudadano trato de deshacerse de la evidencia antes que la Policía pudiera arrestarlo Foto: Getty Images / Peter Dazeley

“Los parques no son para los jíbaros, los parques son para los niños”, afirmó el cabildante al defender la iniciativa, señalando que el objetivo es brindar tranquilidad a las familias que utilizan estos lugares.

Las cifras oficiales respaldaron el debate. De acuerdo con datos del Observatorio de Convivencia Escolar, para 2025 se registraron 9.285 alertas por consumo de sustancias psicoactivas en 750 colegios de la capital.

Tusi, una peligrosa mezcla_2
Foto: Policia Nac.

El 36,31 % de los casos ocurrió en actividades lúdicas dentro de los planteles y el 21 % en parques, lo que evidencia que más de 5.300 reportes se concentraron en los entornos que ahora serán declarados como Zonas Libres de Drogas.

Las localidades con mayor número de alertas son Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Suba y Engativá, que concentran más de la mitad de los casos en la ciudad. Con la aprobación del acuerdo, el Concejo busca reforzar la protección del interés superior del menor y recuperar espacios públicos para el uso seguro de la comunidad.

Más de Bogotá

Tractocamión averiado detiene la movilidad al sur de la capital. - X (@BogotaTransito)

Movilidad en Bogotá este martes, 3 de marzo: camión varado detiene el tráfico hacia el sur

Recuperación del espacio público en Puente Aranda.

Nueva recuperación del espacio público en Puente Aranda: desarme de cambuches, incautación de armas y limpieza de andenes

x

Paso a paso para usar Zonas Seguras, la nueva herramienta de Bogotá que busca frenar los paseos millonarios

La medida del pico y placa busca mejorar la movilidad en la ciudad.

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el miércoles 4 de marzo

Arriendo / Billetes

Localidades en Bogotá donde puede encontrar un arriendo barato si gana el salario mínimo

Los pasajes deben ser activados cada mes en las tarjetas TuLlave personalizadas.

Pasajes gratis en TransMilenio: así puede activar sus recargas de marzo en las estaciones

x

Manifestaciones en Bogotá: SEMANA conoce las razones de la protesta en la calle 72 con Caracas

El incremento que entra en vigencia es de $350 pesos.

Alcalde Galán explica los motivos de los bloqueos de TransMilenio, al norte de Bogotá

Cielo parcialmente nublado en la mañana, lluvias ligeras por la tarde en el norte y occidente, con temperatura máxima de 20 °C y mínima de 12 °C.

Bogotá hoy: sol, nubes y algunas lloviznas en la tarde

Noticias Destacadas