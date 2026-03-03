Concejo de Bogotá aprobó proyecto de acuerdo que prohíbe el consumos de sustancias psicoactivas en parques recreativos

El Concejo de Bogotá aprobó un proyecto de acuerdo que crea Zonas Libres de Drogas en parques públicos y en un radio de 100 metros alrededor de instituciones educativas de la ciudad.

La iniciativa, de autoría del concejal Andrés Barrios, apoyada por el cabildante Marco Acosta, busca restringir el consumo de sustancias psicoactivas en estos entornos con el argumento de proteger los derechos de niños y adolescentes y garantizar espacios seguros para su desarrollo.

La medida establece que en los parques cuyo destino principal sea la recreación o la actividad física de menores no se podrá consumir este tipo de sustancias entre las 5:00 a. m. y las 11:00 p. m.

Además, el distrito deberá delimitar y señalizar las zonas intervenidas, así como adelantar acciones pedagógicas y de coordinación institucional bajo el liderazgo de la Secretaría de Seguridad. Para ello, se fijó un plazo máximo de 180 días para diseñar e implementar un plan de acción con metas concretas.

Durante la discusión del proyecto, Barrios sostuvo que la propuesta no pretende criminalizar a los consumidores, sino establecer límites en espacios frecuentados por menores de edad.

El ciudadano trato de deshacerse de la evidencia antes que la Policía pudiera arrestarlo Foto: Getty Images / Peter Dazeley

“Los parques no son para los jíbaros, los parques son para los niños”, afirmó el cabildante al defender la iniciativa, señalando que el objetivo es brindar tranquilidad a las familias que utilizan estos lugares.

Las cifras oficiales respaldaron el debate. De acuerdo con datos del Observatorio de Convivencia Escolar, para 2025 se registraron 9.285 alertas por consumo de sustancias psicoactivas en 750 colegios de la capital.

Foto: Policia Nac.

El 36,31 % de los casos ocurrió en actividades lúdicas dentro de los planteles y el 21 % en parques, lo que evidencia que más de 5.300 reportes se concentraron en los entornos que ahora serán declarados como Zonas Libres de Drogas.

Las localidades con mayor número de alertas son Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Suba y Engativá, que concentran más de la mitad de los casos en la ciudad. Con la aprobación del acuerdo, el Concejo busca reforzar la protección del interés superior del menor y recuperar espacios públicos para el uso seguro de la comunidad.