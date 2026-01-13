Subsidio

¿Por qué más de 132.000 estudiantes no recibieron su pago y qué promete ahora el Gobierno?

El Gobierno asegura que los giros no se perdieron y que el problema es técnico.

Javier Andrés Pineda Rangel

13 de enero de 2026, 6:15 p. m.
La situación generó preocupación entre estudiantes que dependen del apoyo para continuar sus estudios. Foto: Getty Images

Miles de estudiantes beneficiarios del subsidio Renta Joven en Colombia enfrentaron inesperadamente retrasos en la entrega de sus pagos correspondientes a diciembre de 2025, situación que llevó al Departamento de Prosperidad Social a emitir una explicación oficial sobre lo ocurrido y los pasos a seguir para recibir el dinero adeudado.

El programa Renta Joven es uno de los mecanismos estatales diseñados para apoyar a jóvenes en condiciones de pobreza o vulnerabilidad que cursan estudios en instituciones de educación superior, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) o Escuelas Normales.

Para facilitar la entrega de estos recursos, la entidad habilitó dos modalidades: abono directo en cuentas bancarias registradas y giro para quienes deben reclamar el dinero en puntos autorizados o entidades bancarias.

En principio, la programación de pagos estaba prevista desde el 17 de diciembre de 2025. Sin embargo, muchos estudiantes que debían recibir el dinero mediante el depósito electrónico no vieron reflejada la transferencia en su cuenta.

Prosperidad Social explicó que la causa de este fallo fue una falla tecnológica en el producto financiero encargado de los abonos, algo que según afirmó la entidad está fuera de su control directo.

Mintransporte pide cuentas a TransMilenio por incremento de $350 en el valor del pasaje

Esta novedad provocó que algunas transferencias fueran revertidas de manera automática, impidiendo que los fondos quedaran en las cuentas de los beneficiarios.

El retraso obligó a modificar el calendario de entregas del subsidio. Foto: Getty Images

Ante esta situación, la entidad social aseguró que se encuentra en coordinación con el banco para corregir la falla lo más pronto posible. “Realizaremos una nueva dispersión a inicios de 2026, una vez se solucione este inconveniente”, afirmó la institución en un comunicado dirigido a los jóvenes afectados.

Mientras se resuelve el problema tecnológico, Prosperidad Social recordó que la modalidad de giro donde el beneficiario reclama el subsidio directamente en entidades financieras o puntos autorizados funciona con normalidad.

¿Cuánto debe ganar una empleada doméstica en 2026? Estas son las cuentas

Además, amplió el plazo para que quienes no tienen cuenta bancaria activa puedan reclamar el dinero hasta el 14 de enero de 2026. Esta ampliación busca dar un respaldo adicional a quienes no han podido cobrar su subsidio debido al error en los depósitos electrónicos.

Para saber si tienen dinero disponible, Prosperidad Social recomienda a los beneficiarios que consulten en la plataforma del Banco Agrario de Colombia ingresando su número de documento (cédula o tarjeta de identidad). El sistema indicará si existe un pago pendiente y el punto en el cual puede reclamarse.

