Nación

Mintransporte pide cuentas a TransMilenio por incremento de $350 en el valor del pasaje

El ajuste representa un aumento del 10,9 % y empezará a regir desde el próximo miércoles, 14 de enero.

Redacción Nación
12 de enero de 2026, 10:54 p. m.
El pasaje de Transmilenio costará $3.550 desde del próximo 14 de enero.
El pasaje de Transmilenio costará $3.550 desde del próximo 14 de enero.

El Ministerio de Transporte se pronunció este lunes, 12 de enero, sobre el incremento de 350 pesos en la tarifa de TransMilenio, la cual empezará a regir desde el próximo miércoles en la capital del país.

La Alcaldía de Bogotá confirmó el pasado viernes el aumento en el valor del pasaje, que quedará costando 3.550 pesos desde este 14 de enero, y aseguró que este representa un incremento del 10,9 %, superior a la proyectada por el distrito antes del ajuste al salario mínimo del 23 % por parte del Gobierno.

Desde TransMilenio S.A. señalaron que el ajuste tarifario no respondía a una decisión discrecional, sino a cambios estructurales en los costos de operación, los cuales variaron con el incremento del salario mínimo legal.

La empresa había proyectado un incremento del salario mínimo cercano al 11 %, escenario que, con estudios técnicos previos, permitía estimar un aumento de 250 pesos en la tarifa, se acuerdo con la compañía.

