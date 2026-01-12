Mintransporte pide cuentas a TransMilenio por incremento de $350 en el valor del pasaje

El Ministerio de Transporte se pronunció este lunes, 12 de enero, sobre el incremento de 350 pesos en la tarifa de TransMilenio, la cual empezará a regir desde el próximo miércoles en la capital del país.

La Alcaldía de Bogotá confirmó el pasado viernes el aumento en el valor del pasaje, que quedará costando 3.550 pesos desde este 14 de enero, y aseguró que este representa un incremento del 10,9 %, superior a la proyectada por el distrito antes del ajuste al salario mínimo del 23 % por parte del Gobierno.

Desde TransMilenio S.A. señalaron que el ajuste tarifario no respondía a una decisión discrecional, sino a cambios estructurales en los costos de operación, los cuales variaron con el incremento del salario mínimo legal.

La empresa había proyectado un incremento del salario mínimo cercano al 11 %, escenario que, con estudios técnicos previos, permitía estimar un aumento de 250 pesos en la tarifa, se acuerdo con la compañía.

Sin embargo, el anuncio del Gobierno nacional, de decretar un alza del 23 % en el salario mínimo, obligó a la empresa a rehacer las modelaciones financieras del sistema y ajustar un mayor incremento.

Frente a este incremento, reaccionó la cartera de Transporte y aseguró que el aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno no constituye una justificación para trasladar a los usuarios un aumento de 350 pesos.

“Dicho ajuste representa un incremento tarifario del 10,9 %, porcentaje que supera el Índice de Precios al Consumidor (IPC), referente que tradicionalmente ha sido considerado dentro de los análisis tarifarios”, dijo.

La cartera explicó que los costos laborales corresponden únicamente a una de las variables estructurales del sistema y se deben abordar a partir de un análisis integral.

“Este análisis debe evaluar de manera diferenciada cuáles componentes de costo que inciden en la tarifa se indexan al IPC, cuáles responden al salario mínimo y cómo interactúan con otros factores relevantes, como la eficiencia operativa, la gestión contractual, los mecanismos de compensación y subsidio, y el impacto sobre la demanda”, señaló el ministerio.

El ministerio, en cabeza de María Fernanda Rojas, explicó que “el aumento de esta variable, de forma aislada, no habilita un traslado inmediato y total a la tarifa sin un análisis técnico y financiero riguroso, debidamente sustentado”.

Por eso, le pidió el Ministerio de Transporte y la Superintendencia del sector le solicitará a TransMilenio S.A., “el desglose detallado del análisis técnico que sustenta el porcentaje de incremento tarifario, incluyendo la diferenciación de los costos asociados al IPC, al salario mínimo y a otros componentes relevantes”, con la intención de emitir un concepto.

Frente a esto, la cartera explicó que la facultad para fijar las tarifas del transporte público urbano corresponde a los entes territoriales, con base en sus propios análisis técnicos, operativos y financieros, pero resaltó que el ministerio tiene competencia técnica para revisar y conceptuar sobre el tema.

“Esta competencia se ejerce en un contexto en el que la nación ha cofinanciado históricamente la infraestructura troncal del sistema TransMilenio”, recordó el ministerio, al tiempo que destacó que se busca garantizar “la protección del interés general y de los usuarios del sistema”.