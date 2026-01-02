Gerente de TransMilenio se refirió al aumento en el pasaje para el 2026

El gerente encargado de TransMilenio explicó las razones técnicas detrás del aumento en la tarifa del sistema de transporte masivo de Bogotá, una medida que ha generado debate entre usuarios y autoridades en el inicio de 2026.
El ajuste en la tarifa permite garantizar que más de 4 millones de viajes diarios continúen realizándose, proteger el empleo de más de 35.000 colaboradores y asegurar que TransMilenio siga operando con estabilidad y calidad para Bogotá.— TransMilenio (@TransMilenio) January 2, 2026
Según el directivo, TransMilenio presta un servicio público esencial que moviliza más de cuatro millones de viajes en un día hábil, lo que obliga a la administración distrital a priorizar la continuidad y sostenibilidad del sistema. En ese contexto, señaló que el ajuste tarifario no responde a una decisión discrecional, sino a cambios estructurales en los costos de operación.
Inicialmente, la empresa había proyectado un incremento del salario mínimo cercano al 11 %, escenario que, con estudios técnicos previos, permitía estimar un aumento de $ 250 en la tarifa. Sin embargo, el anuncio del Gobierno nacional de decretar un alza del 23 % en el salario mínimo obligó a rehacer las modelaciones financieras del sistema.
Ese nuevo escenario, explicó el gerente encargado, generó un impacto adicional en los costos laborales y operativos, lo que llevó a proyectar un incremento total de $ 350 en el pasaje para 2026. El funcionario recalcó que este ajuste busca evitar desfinanciamientos que puedan afectar la operación diaria, la frecuencia de los buses o el mantenimiento de la flota.
Pese al aumento, TransMilenio mantendrá los apoyos distritales dirigidos a la población más vulnerable. Continuarán los pasajes gratuitos para adultos mayores, personas con discapacidad y usuarios clasificados en los grupos A y B del Sisbén, una medida que, según la entidad, busca mitigar el impacto del alza en los hogares de menores ingresos.
Adicionalmente, el gerente confirmó que el valor del TransMiPass, el abono mensual utilizado por usuarios frecuentes del sistema, no tendrá modificaciones durante 2026, lo que permitirá a miles de bogotanos mantener su esquema de movilidad sin costos adicionales.
Con estas decisiones, la administración distrital asegura que el ajuste tarifario permitirá garantizar la operación ininterrumpida y la sostenibilidad financiera del sistema durante el próximo año, en medio de un escenario económico más exigente.