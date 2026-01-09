En la mañana de este viernes 9 de enero, la Alcaldía de Bogotá confirmó la que será la nueva tarifa del pasaje de TransMilenio para 2026. De acuerdo con la información conocida, el pasaje costará 3.350 pesos y regirá desde el próximo 14 de enero.

El aumento en la tarifa fue del 10,9 %, una cifra que es superior a la proyectada por el distrito antes de que se anunciara el incremento del salario mínimo. Antes de eso, el incremento proyectado había sido del 7,4 por ciento.

Según la administración, TransMilenio presta un servicio público esencial que moviliza más de cuatro millones de viajes en un día hábil, lo que obliga a la administración distrital a priorizar la continuidad y sostenibilidad del sistema.

En ese contexto, las directivas de TransMilenio S.A. señalaron que el ajuste tarifario no responde a una decisión discrecional, sino a cambios estructurales en los costos de operación.

Inicialmente, la empresa había proyectado un incremento del salario mínimo cercano al 11 %, escenario que, con estudios técnicos previos, permitía estimar un aumento de $ 250 en la tarifa. Sin embargo, el anuncio del Gobierno nacional de decretar un alza del 23 % en el salario mínimo obligó a rehacer las modelaciones financieras del sistema.

En desarrollo...