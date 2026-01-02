Nación

MinTrabajo lanza fuerte mensaje por posible aumento del pasaje de TransMilenio: “Es una canallada para atacar el salario mínimo”

Por medio de su cuenta de X el líder de la cartera criticó la decisión.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

2 de enero de 2026, 11:57 p. m.
MinTrabajo se refirió al posible costo del pasaje de TransMilenio.
MinTrabajo se refirió al posible costo del pasaje de TransMilenio. Foto: X: @MinTrabajo

En la tarde del 1 de enero de 2026, los ciudadanos de Bogotá conocieron el posible aumento que tendrían los pasajes de TransMilenio para el presente año.

Transmilenio activó una operación especial de movilidad que estará vigente hasta el 24 de diciembre.
El aumento podría ser de 350 pesos. Foto: Alcaldía de Bogotá - API

Las primeras informaciones señalan que el aumento sería de $350, lo que generaría un gran impacto en los más de 4 millones de usuarios que tiene el sistema. De concretarse, el nuevo valor para utilizar el sistema de transporte masivo sería de $3.550.

Una de las primeras voces que rechazó la posible nueva tarifa fue el Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien rechazó el posible aumento señalando de manera tajante al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, e indicando que la medida sería un ataque al salario mínimo vital.

“Alcalde Carlos Fernando Galán: su decisión de cargar aún más en los bolsillos de los bogotanos la operación de TransMilenio, sabiendo que el salario de los conductores es una variable marginal de la tarifa técnica, es una canallada para atacar el salario mínimo vital decretado por el Gobierno Nacional”, señaló Sanguino.

Por otra parte, el líder de la cartera argumentó que las decisiones que se tomarían en torno al costo del pasaje podrían poner en riesgo la transferencia de fondos para la sustitución de la flota eléctrica de la ciudad, con el fin de dar salida a los automotores movilizados con diésel.

“Esta decisión arbitraria pone en riesgo la transferencia de $1,5 billones de la nación con destino a la flota eléctrica que sustituya los buses operados con diésel, costo que define la tarifa con mayor importancia. Será su responsabilidad, Alcalde”, complementó Sanguino.

Petro y Galán intercambian posturas mediante las redes sociales

Una vez conocida la propuesta para el aumento de los pasajes de TransMilenio, Gustavo Petro se refirió a la misma, destacando que el aumento del salario para los conductores no afecta la tarifa técnica.“

Pero si la decisión es subir el pasaje, lo que solo hará disminuir más la demanda, entonces no vale la pena, porque subir los pasajes solo aumenta más el déficit financiero de las troncales de buses. No vale la pena entonces. El aumento de salario de los conductores de buses no impacta la tarifa técnica si la nación ha decidido ayudar financieramente para que se cambien por tecnologías más eficientes los buses”, señaló Petro.

Por su parte, Carlos Fernando Galán se refirió a los fondos a los cuales se ha comprometido el Gobierno Nacional, añadiendo que, de concretarse los 562 mil millones adicionales que señala el mandatario, no se subiría la tarifa para 2026.

“Presidente, hasta ahora el Gobierno Nacional se ha comprometido a aportar 938 mil millones. Usted habla de 1,5 billones, lo que significa 562 mil millones adicionales. Si esa plata entra este año al Distrito, cuente con que no subiremos la tarifa de TransMilenio”, declaró Galán.

Noticias Destacadas