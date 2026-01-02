Esto costaría moverse en TransMilenio y el SITP en 2026 si se aprueba alza de $350 al pasaje: ojo con el bolsillo

Año nuevo, alza nueva. Eso es lo que sucedería con los pasajes del transporte público en 2026, luego de que se conociera un nuevo borrador de decreto que plantea un incremento para los pasajes del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), que incluye tanto a los buses zonales como al sistema troncal TransMilenio.

Dicho incremento regiría para el nuevo año y buscaría estabilizar las finanzas del sistema, que se han visto golpeadas desde hace varios años por cuenta de problemas estructurales.

La propuesta indica que el pasaje en este sistema debería subir unos $350, lo que para muchos usuarios resultaría en un fuerte impacto en el bolsillo de cerca de 4 millones de personas que utilizan diariamente este servicio.

Haciendo los cálculos, el nuevo pasaje, si se aprueba el decreto mencionado, quedaría en unos $3.550. Esto significa que una persona que hace dos viajes diarios terminaría pagando unos $7.100 todos los días por moverse a sus lugares de origen y destino. Esto al mes representa un valor superior a los $210.000 y al año pueden ser más de $2.5 millones.

En el borrador, sin embargo, se precisan dos mecanismos para aliviar el impacto al bolsillo. El primero son dos trasbordos gratuitos en un periodo de 125 minutos; el segundo es TransmiPass, un abono mensual de $160.000 pesos que permite hacer 65 viajes, especialmente diseñado para viajeros frecuentes.

La medida aún no es definitiva, pero supera la proyección inicial que se había realizado, que contemplaba un incremento de $250. Este sería uno de los ajustes más altos, si llega a aprobarse, que se han hecho en los últimos años en el sistema.

El aumento planteado estaría considerando aspectos clave como alzas en el salario mínimo, combustible y manutención de la operación de unos 32.000 conductores, operarios y trabajadores que hacen parte del sistema.

El decreto permanecerá abierto para comentarios hasta el 7 de enero, y el próximo 10 de enero se conocerá la decisión final sobre el alza.