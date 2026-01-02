Divisas

Esto costaría moverse en TransMilenio y el SITP en 2026 si se aprueba alza de $350 al pasaje: ojo con el bolsillo

Sería un duro golpe para más de 4 millones de personas que se movilizan en el sistema.

Redacción Semana
2 de enero de 2026, 1:03 p. m.
Este es el alza que se contempla para el pasaje en 2026.
Este es el alza que se contempla para el pasaje en 2026. Foto: Guillermo Torres / Semana

Año nuevo, alza nueva. Eso es lo que sucedería con los pasajes del transporte público en 2026, luego de que se conociera un nuevo borrador de decreto que plantea un incremento para los pasajes del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), que incluye tanto a los buses zonales como al sistema troncal TransMilenio.

Dicho incremento regiría para el nuevo año y buscaría estabilizar las finanzas del sistema, que se han visto golpeadas desde hace varios años por cuenta de problemas estructurales.

Transmilenio activó una operación especial de movilidad que estará vigente hasta el 24 de diciembre.
Este es el alza que se contempla para el pasaje en 2026. Foto: Alcaldía de Bogotá - API

La propuesta indica que el pasaje en este sistema debería subir unos $350, lo que para muchos usuarios resultaría en un fuerte impacto en el bolsillo de cerca de 4 millones de personas que utilizan diariamente este servicio.

Haciendo los cálculos, el nuevo pasaje, si se aprueba el decreto mencionado, quedaría en unos $3.550. Esto significa que una persona que hace dos viajes diarios terminaría pagando unos $7.100 todos los días por moverse a sus lugares de origen y destino. Esto al mes representa un valor superior a los $210.000 y al año pueden ser más de $2.5 millones.

Noticias Destacadas