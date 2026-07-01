¿Cómo evitar la humedad en una casa? El consejo de un experto que podría ahorrarle mucho dinero

La humedad suele aparece en una vivienda, sin importar su tamaño o antigüedad, y suele convertirse en un verdadero problema. Aunque las manchas en las paredes y el olor a encierro son las señales más evidentes, su presencia también puede deteriorar los materiales de la casa y afectar el bienestar de quienes viven en ella.

Si tiene sartenes rayados en casa, esta es la razón por la que debería dejar de cocinar con ellos

Entre las causas más frecuentes que suelen provocar su aparición incluyen las condiciones climáticas, las deficiencias en el aislamiento térmico y los daños en la estructura de la vivienda, como filtraciones o grietas. Cuando no se controla, este exceso de humedad favorece la proliferación de moho, hongos y bacterias, lo que puede deteriorar la calidad del aire y aumentar el riesgo de problemas respiratorios.

De acuerdo con lo compartido en la red social de TikTok por el arquitecto Máximo Caballero, especializado en obra nueva, prevenir este problema desde las primeras etapas del proyecto es mucho más sencillo y económico que intentar solucionarlo cuando ya ha aparecido.

Los hongos en las paredes pueden presentarse por humedad. Foto: Getty Images

El experto explica que una planificación adecuada y la correcta ejecución de los trabajos son fundamentales para evitar filtraciones en el futuro. Ignorar pequeños indicios de humedad o confiar en que una capa de pintura resolverá el problema puede hacer que el daño avance con el paso del tiempo y termine afectando áreas adicionales.

Según el arquitecto, uno de los aspectos más importantes para evitar la humedad suele pasar desapercibido durante la construcción. Se trata de la impermeabilización del sótano, una medida que, aunque representa una parte muy pequeña de la obra, podría marcar una gran diferencia en la durabilidad y el estado de la casa.

Humedad en las paredes Foto: Getty Images

El experto asegura que destinar recursos a este tipo de protección desde el inicio es una inversión que ayuda a prevenir problemas futuros. A su juicio, un pequeño esfuerzo en esta etapa puede evitar reparaciones costosas con el paso de los años, además de contribuir a que la vivienda se mantenga en mejores condiciones.

Además, el expertó explicó que el proceso consiste en colocar una lámina impermeabilizante que cubra completamente el suelo del sótano y se extienda hacia las paredes, formando una especie de barrera protectora. De esta manera, se dificulta el ingreso del agua procedente del terreno y se reduce el riesgo de filtraciones que puedan afectar la estructura del inmueble.

Pidió una casa por internet, le llegó desde China y esta fue la suma que pagó: la instaló en tiempo récord

Para que el sistema sea realmente efectivo, las láminas deben instalarse de forma continua, superponiéndolas entre sí para eliminar posibles puntos de entrada de la humedad. También recomienda dejar un margen suficiente en los laterales para unir la protección del suelo con la de las paredes, creando una cobertura integral que ayude a mantener seca la base de la vivienda durante muchos años.