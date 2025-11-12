Suscribirse

Tecnología

El simple truco casero para eliminar olores y humedad de la nevera: solo necesita este pequeño accesorio

Su uso constante y la variedad de alimentos que se guardan en su interior la convierten en un lugar propenso a la acumulación de humedad, bacterias y olores persistentes.

Redacción Tecnología
12 de noviembre de 2025, 1:34 p. m.
La nevera es uno de los electrodomésticos que más se utiliza a diario y, con el tiempo, puede acumular humedad y olores procedentes de los alimentos. Quesos, embutidos, frutas o envases abiertos dejan un rastro que se adhiere a las paredes interiores y resulta difícil de eliminar, incluso después de una limpieza a fondo.

Mantener un ambiente fresco dentro del aparato no solo mejora la sensación de limpieza, sino que también ayuda a conservar mejor los productos. En ese contexto, se ha popularizado un truco doméstico por su sencillez y eficacia: colocar uno o varios corchos dentro de la nevera.

Este sencillo gesto puede contribuir a absorber parte de la humedad y reducir los malos olores, logrando que los alimentos se mantengan frescos durante más tiempo. El corcho, gracias a su naturaleza porosa y ligera, actúa como un pequeño filtro natural que capta parte de la humedad del aire y neutraliza los olores más intensos. De esta forma, el interior del frigorífico se mantiene más seco, fresco y equilibrado.

Cómo hacerlo rápido y sencillo

Ponerlo en práctica es muy fácil. Solo hay que distribuir uno o dos corchos —enteros o cortados en varios trozos— por distintas zonas de la nevera, especialmente en los estantes o cajones donde se guardan frutas, verduras y productos frescos. Desde el primer momento, el corcho empieza a actuar absorbiendo el exceso de humedad y reduciendo el impacto de los olores.

Eso sí, con el paso de los días su eficacia disminuye, por lo que se recomienda reemplazarlos o dejarlos secar al aire cada dos semanas para mantener su capacidad de absorción y evitar que acumulen humedad. Si se desea, puede añadirse una gota de aceite esencial de limón o naranja para potenciar la sensación de frescor.

Además de ser práctico y económico, este truco tiene un valor añadido: permite dar una segunda vida a los corchos de las botellas, evitando residuos y aprovechando un material natural, renovable y biodegradable.

*Con información de Europa Press.

