¿Por qué los iPhone no reciben las alertas sísmicas de Google? Esta es la función que puede activar como alternativa

El pasado miércoles 24 de junio, Venezuela vivió una de las mayores tragedias de su historia reciente, cuando dos terremotos consecutivos dejaron miles de fallecidos y cientos de personas heridas, muchas de ellas atrapadas bajo los escombros. Gracias al trabajo de los equipos de rescate, numerosas víctimas han sido localizadas y atendidas.

La magnitud del desastre llevó a varios países a ofrecer ayuda humanitaria y enviar brigadas especializadas para apoyar las labores de búsqueda y rescate. Desde entonces, el país enfrenta un panorama desolador, con edificios colapsados y graves daños en la infraestructura.

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En medio de la emergencia, las redes sociales se convirtieron en una de las principales herramientas para compartir información sobre centros de acopio, fundaciones y puntos habilitados para recibir donaciones de alimentos, ropa y kits de emergencia destinados a las personas afectadas.

Además de las imágenes y videos de la devastación, un aspecto llamó especialmente la atención: varias personas mostraron que recibieron una alerta en sus teléfonos celulares segundos antes de que comenzara el terremoto.

Esta notificación apareció en dispositivos con sistema operativo Android, que cuentan con una función integrada capaz de advertir sobre la ocurrencia de un sismo. Se trata del sistema Android Earthquake Alerts System, desarrollado por Google.

Su funcionamiento se basa en el acelerómetro incorporado en los móviles. Cuando el dispositivo detecta las primeras ondas sísmicas, envía una señal a los servidores de Google, donde la información se compara con la de otros celulares cercanos. Si el sistema confirma la existencia de un terremoto, calcula su ubicación y magnitud, y envía una alerta antes de que lleguen las sacudidas más intensas.

A partir de ello, surgió una duda entre muchos usuarios: ¿por qué los iPhone no reciben las mismas alertas de Google? La explicación radica en que Apple mantiene un ecosistema más cerrado y con mayores restricciones de privacidad en iOS, lo que impide que Google integre esta tecnología con las mismas capacidades que ofrece en Android.

Los dispositivos Android cuentan con un sistema de alerta temprana de terremotos desarrollado por Google. Foto: Getty Images

Por esta razón, los usuarios de iPhone dependen del sistema de alertas desarrollado por Apple y de las notificaciones emitidas por las autoridades de cada país, mientras que los dispositivos Android reciben directamente las advertencias generadas por Google.

Aun así, los iPhone cuentan con alternativas para recibir este tipo de avisos. Una de ellas es el sistema de Alertas gubernamentales, de emergencia y de seguridad mejoradas, disponible en el dispositivo.

El iPhone puede recibir notificaciones oficiales sobre amenazas para la vida, fenómenos meteorológicos extremos, alertas AMBER y otros avisos de seguridad pública. Estas alertas vienen activadas de forma predeterminada y pueden administrarse desde Configuración > Notificaciones > Alertas gubernamentales.

No obstante, la disponibilidad de algunas funciones depende del país. Por ejemplo, en Estados Unidos y en Taiwán —este último con iOS 26.2 o versiones posteriores— la compañía ofrece alertas de seguridad mejoradas que incluyen avisos sobre terremotos e inundaciones. Estas notificaciones se envían mediante conexión wifi o datos móviles y cuentan con un diseño y un sonido diferentes a los de las alertas gubernamentales tradicionales.

Los iPhone no reciben las alertas del sistema de Google debido a las restricciones de Apple en iOS. Foto: Getty Images / Canva

Si el usuario activa la función ‘Optimización de la recepción de alertas’, el equipo comparte con Apple la ubicación aproximada de forma anónima para mejorar la rapidez y precisión de las notificaciones, sin almacenar esa información.

En el caso de los terremotos, el sistema contempla dos tipos de avisos:

Alerta de detección: informa sobre un sismo cercano para que la persona pueda prepararse.

informa sobre un sismo cercano para que la persona pueda prepararse. Alerta de acción: se emite cuando se prevén movimientos fuertes y es necesario tomar medidas de inmediato.

Ambos tipos de alerta incluyen la magnitud estimada del sismo, la cercanía al epicentro y recomendaciones para protegerse durante la emergencia.