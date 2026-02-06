Prepárese: Netflix dejará de funcionar en esta popular consola PlayStation a partir de la siguiente fecha

Netflix es considerada una de las plataformas de streaming más importantes de la era digital gracias a la diversidad de contenido que ofrece, adaptándose a distintos gustos, edades y necesidades. Sin embargo, es común que estos servicios evolucionen y realicen cambios, algunos de los cuales afectan a ciertos dispositivos, como las consolas de videojuegos.

Por qué Netflix ya no estará disponible en PlayStation 3

A partir del próximo 3 de marzo de 2026, Netflix dejará de estar disponible en la consola PlayStation 3, siguiendo la misma tendencia que ocurrió anteriormente con otras consolas de generaciones pasadas, como algunas de Nintendo.

Al intentar ingresar a Netflix desde PS3 aparecerá el mensaje con el código de error R40, indicando incompatibilidad del dispositivo. Foto: NurPhoto via Getty Images

Desde el lanzamiento de la aplicación de Netflix en PlayStation 3 a finales de 2009, la consola se convirtió en 2012 en uno de los dispositivos más populares para ver contenido en streaming. En palabras de Reed Hastings, CEO de Netflix en ese momento:

“PS3 es nuestra plataforma de TV conectada más grande en cuanto a visualización de Netflix, y este año incluso superó a PC en horas de consumo, convirtiéndose en nuestra plataforma número uno”.

Ahora, los usuarios que intenten acceder a Netflix desde una PS3 recibirán el siguiente mensaje: “Desafortunadamente, Netflix dejará de estar disponible en este dispositivo a partir del 2 de marzo de 2026”, acompañado del código de error R40, según reportó el usuario golfwang999 en Reddit.

En el centro de ayuda de Netflix se explica que el error R40 indica que el dispositivo ya no es compatible con la plataforma, o dejará de serlo en la fecha indicada. La compañía aclara que esta limitación afecta únicamente al dispositivo; la cuenta y la suscripción de los usuarios no sufrirán ningún cambio.

La plataforma de streaming cesará su soporte en esta consola a partir del 3 de marzo de 2026. Foto: PlayStation.Blog

Con este movimiento, PlayStation 3 se suma a la lista de consolas antiguas en las que Netflix dejará de estar disponible, junto con Wii, Wii U y Nintendo 3DS.

*Con información de Europa Press