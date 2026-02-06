Videojuegos

Xbox se alista para presentar su nueva generación de consolas: gráficos mejorados y jugabilidad híbrida estarían en camino

Este anuncio no confirma oficialmente el año de lanzamiento, ya que Microsoft aún no ha anunciado una fecha concreta.

Redacción Tecnología
6 de febrero de 2026, 6:00 p. m.
Lisa Su, CEO de AMD, mencionó que el desarrollo de la próxima generación de Xbox “avanza bien para apoyar un lanzamiento en 2027”.
La CEO de AMD, Lisa Su, indicó que la próxima generación de consolas Xbox podría llegar en 2027, ya que su desarrollo, impulsado por un SoC (System on a Chip) semipersonalizado de AMD, “avanza bien para apoyar un lanzamiento” ese año. No obstante, Microsoft no ha confirmado oficialmente ninguna fecha.

En junio del año pasado, AMD y Xbox anunciaron una asociación estratégica plurianual destinada a potenciar las experiencias de juego de próxima generación en consolas, PC, dispositivos portátiles y servicios en la nube.

Como parte de esta colaboración, ambas compañías diseñarán conjuntamente los chips de la siguiente generación de Xbox, con el objetivo de ofrecer mayor calidad visual, jugabilidad inmersiva y experiencias mejoradas mediante inteligencia artificial (IA).

Durante su última conferencia de resultados, Lisa Su reiteró que el desarrollo de la consola, impulsada por un procesador semipersonalizado diseñado por AMD y Microsoft, “avanza bien para apoyar un lanzamiento en 2027”. Sin embargo, aclaró que esto no significa que 2027 sea el año oficial de salida, sino que AMD tendrá listo el SoC necesario para respaldar el nuevo hardware para entonces.

GTA VI, el videojuego más esperado de 2026, ya tiene fecha de lanzamiento oficial y ‘promete’ sorprender a sus fanáticos

Microsoft ya había adelantado que trabaja en una consola de próxima generación de tipo híbrido, combinando características de PC y consola portátil, concepto que se ha visto en dispositivos como las consolas portátiles ROG Xbox Ally. Según la compañía, esta nueva generación permitirá experiencias de juego más flexibles y de mayor rendimiento.

Además, en octubre del año pasado, la presidenta de Xbox, Sarah Bond, describió la próxima consola como “una experiencia muy prémium y de muy alto nivel”, reforzando la idea de que Microsoft apunta a un dispositivo de última generación que combine innovación tecnológica con jugabilidad de alto nivel.

Con esta colaboración, AMD y Microsoft buscan posicionar a la próxima Xbox como una consola capaz de ofrecer gráficos más avanzados, soporte para IA y funcionalidades que integren múltiples plataformas de juego, marcando un paso significativo hacia la próxima era de consolas híbridas y de alto rendimiento.

*Con información de Europa Press.

