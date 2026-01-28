Microsoft anticipa el futuro de Xbox con la nueva interfaz web para Cloud Gaming

Microsoft ha rediseñado la interfaz web del juego en la nube de su videoconsola, como parte de los trabajos que está realizando para dar forma al futuro de Xbox, y para lo que solicita la colaboración de la comunidad de jugadores.

La interfaz web de Xbox Cloud Gaming renovó el diseño y actualizó las funciones de navegación, que priorizan el regreso a los juegos que se estaban jugando, el juego con amigos, y simplifican la actividad en cada título, con el tiempo que ha transcurrido desde la última conexión, el avance y los logros conseguidos.

Microsoft compartió esta nueva interfaz para navegador en el programa Insider, como parte de una vista previa pública con la que pretende que la comunidad de jugadores comparta sus impresiones. El objetivo es “perfeccionar la experiencia para todos” antes de su lanzamiento, como se recoge en el blog oficial.

Según la compañía, esta experiencia web para Xbox Cloud Gaming “sienta las bases para acelerar la capacidad de crear nuevas experiencias para los jugadores”, en el marco de los trabajos con los que está “dando forma al futuro de Xbox”.

Meses atrás, Microsoft confirmó que habrá una nueva videoconsola Xbox y señaló que ya está trabajando en ella.

Microsoft se alió con AMD para potenciar las experiencias de juego de próxima generación desde distintos dispositivos, como consolas, PC, dispositivos portátiles y la nube. Este anuncio, hecho en junio, confirmó la intención de la compañía de seguir adelante con un nuevo hardware de Xbox.

Si bien la actualización de los planes de suscripción de Xbox Game Pass y el lanzamiento de las consolas portátiles ROG Xbox Ally y Ally X hicieron crecer los rumores sobre la cancelación de su desarrollo, la presidenta de Xbox, Sarah Bond, aseguró recientemente que ya estaban trabajando en la siguiente generación.

Ahora, Bond no solo reitera el trabajo en la nueva Xbox, sino que entrega pequeños detalles sobre lo que cabe esperar de ella en una entrevista concedida a Mashable. “La consola de siguiente generación va a ser una experiencia seleccionada, muy premium y de muy alto nivel”, afirmó la presidenta de Xbox.

Bond no avanzó mucho sobre las características de la nueva videoconsola, pero sí indicó que parte de la idea que tienen ya se ha visto en las consolas portátiles ROG Xbox Ally.

Microsoft no solo ha confirmado que habrá una nueva videoconsola Xbox, sino que también están trabajando ya en ella, y ahora anticipa que ofrecerá “una experiencia muy premium”.

La nueva generación de Xbox estará impulsada por los procesadores de AMD y permitirá el juego multiplataforma, así como la compatibilidad con la actual biblioteca de videojuegos. Según adelantó Bond en junio, ya no dependerá de una sola tienda de juegos ni de un único dispositivo, aunque tendrá Windows en el centro.

A través de un comunicado entregado al medio Windows Central, la tecnológica reiteró en días pasados que continúa “invirtiendo activamente en el desarrollo de futuras consolas y dispositivos propios”. Además, recordó su alianza con AMD, firmada a mediados de año, mediante la cual los procesadores de este fabricante impulsarán la próxima generación de Xbox.

“Estamos invirtiendo activamente en nuestras futuras consolas y dispositivos propios diseñados, desarrollados y fabricados por Xbox. Para obtener más detalles, la comunidad puede volver a consultar nuestro anuncio de acuerdo con AMD”, señaló Microsoft.

