Xbox Cloud Gaming lanzará una versión gratuita con anuncios: así funcionará el nuevo plan
La compañía tecnológica planea acercar Xbox Cloud Gaming a más jugadores con una versión gratuita, pero que tendrá un aspecto que puede no gustar entre los ‘gamers’.
Xbox Cloud Gaming, el servicio de juego en remoto de Microsoft, tendrá una versión con anuncios que permitirá jugar a una serie de títulos seleccionados sin necesidad de una suscripción a Game Pass.
Microsoft ha reorganizado recientemente las suscripciones de Game Pass, con una ampliación de la biblioteca de juegos que ofrece en cada una de las tres opciones y la incorporación del juego en la nube, lo que se ha traducido en cambios también en los precios.
Como parte de esta reorganización, anunció que Xbox Cloud Gaming salió de la versión beta para ser un servicio oficial, y se ha incorporado a todos los planes de Game Pass.
La compañía tecnológica planea acercar Xbox Cloud Gaming a más jugadores con una versión gratuita que mostrará anuncios, según informó fuentes conocedoras de estos planes a The Verge.
Esta versión gratuita permitiría retransmitir los juegos propios, algunos incluidos en los días de juego gratis y los clásicos. Aunque mostraría dos minutos de anuncios antes de poder acceder a la retransmisión.
Actualmente se está probando a nivel interno, con límites de una hora por sesión de juego y de hasta cinco horas gratuitas al mes, y se espera que Microsoft lance una beta abierta al público pronto.
Por su parte, los suscriptores de Xbox Game Pass pueden elegir entre tres planes: Essential, Premium y Ultimate, los tres con una biblioteca de juegos ampliada -incluidos títulos de PC-, juego en la nube ilimitado, beneficios in-game (incluidos los títulos de Riot Games) y una experiencia de Rewards con Xbox renovada.
En concreto, el plan más básico, antes conocido como Core, se presenta ahora como Essential (8,99 euros). Ofrece una biblioteca seleccionada con más de 50 títulos, multijugador online y juego en la nube.
Le sigue en precio y beneficios el plan Premium (12,99 euros), que reúne a los suscriptores del antiguo plan Standard, quienes pondrán acceder a una biblioteca de más de 200 juegos y a los nuevos títulos publicados por Xbox en el plazo de un año desde su lanzamiento.
El plan Ultimate, por su parte, tiene un precio de 26,99 euros y con él, Xbox lanza su “actualización más completa hasta la fecha”, ya que incluye una biblioteca de más de 400 títulos, más juegos Día 1, Fortnite Crew y Ubisoft+ Classics y streaming con calidad de hasta 1.440p y tiempos de espera más cortos en Xbox Cloud Gaming.
*Con información de Europa Press.