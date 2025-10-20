Suscribirse

Tecnología

Football Manager 2026 incluirá licencias oficiales de la FIFA: así será la nueva Copa Mundial en el juego

El lanzamiento de Football Manager 2026 está previsto para el próximo martes 4 de noviembre.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Tecnología
20 de octubre de 2025, 1:17 p. m.
x
Football Manager 2026 incluirá licencias oficiales de la FIFA. | Foto: Getty Images

Sega anunció que la próxima entrega del juego de simulación de gestión de fútbol, Football Manager 2026, integrará por primera vez una licencia de la FIFA para agregar competiciones oficiales, como es el caso de la Copa Mundial de la FIFA 26.

El lanzamiento de Football Manager 2026, el juego basado en la toma de decisiones estratégicas para el fútbol, como fichajes de jugadores o tácticas y manejo de la plantilla, está previsto para el próximo martes 4 de noviembre, cuando llegará a todas las plataformas a nivel global, tanto para PC como para consolas Xbox y PlayStation, aunque para Nintendo Switch se demorará hasta esa fecha.

La próxima entrega de Football Manager 2026 tendrá licencia FIFA para competiciones como la Copa Mundial de la FIFA 26.
La próxima entrega de Football Manager 2026 tendrá licencia FIFA para competiciones como la Copa Mundial de la FIFA 26. | Foto: Europa Press

Ante este lanzamiento inminente, Sega dio a conocer que el nuevo juego dispondrá de su primera colaboración oficial con FIFA, gracias a un acuerdo plurianural entre la compañía de videojuegos y el organismo rector de fútbol mundial, tal y como compartió en un comunicado en la web de Football Manager.

En concreto, este acuerdo se traduce en que el juego dispondrá de licencias oficiales para acoger las mayores competiciones de la FIFA en la serie Football Manager, incluida la Copa Mundial de la FIFA 26, que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos. También se podrá jugar con la Copa Mundial Femenina de la FIFA y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

Existe un método para compartir la suscripción a PS Plus.
Sega explicó que introducirán un módulo de Gestión Internacional renovado y jugable en Football Manager 2026 | Foto: Getty Images

Para ello, Sega explicó que introducirán un módulo de Gestión Internacional renovado y jugable en Football Manager 2026, aunque este llegará en una Actualización de Contenido el próximo año para todas las versiones del título, incluidas las de Consolas y la Touch de Apple Arcade.

La compañía indicó que ofrecerá más detalles completos de las características de estas competiciones próximamente, pero ha adelantado que para la Copa Mundial de la FIFA 2026, se incluirán los kits oficiales de los 48 equipos junto con los gráficos de transmisión y la marca del torneo.

*Con información de Europa Press.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ⁠⁠Luisa Fernanda W lanzó pulla por renuncia de Yina Calderón en Stream Fighters 4: “Inseguridad y falta de compromiso”

2. Emiten alertas para California y otros estados ante clima invernal persistente. “Las heladas podrían dañar vegetación y tuberías”

3. Reconocido actor, que aún vive con su ex, reveló que tiene nueva pareja y lidia con incómoda situación: “Bajo el mismo techo”

4. EE. UU. dejará de validar el género X en pasaportes y así deberá actualizar el suyo

5. Socavación obliga al Metro de Medellín a suspender servicio en tres estaciones de la Línea A

LEER MENOS

Noticias relacionadas

FIFAVideojuegosNintendo SwitchXboxNintendo Switch

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.