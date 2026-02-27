Microsoft es investigado en Japón por posible infracción a la ley antimonopolio

La autoridad japonesa de competencia realizó una inspección in situ de la subsidiaria local del gigante informático estadounidense Microsoft, por sospechas de violación de la ley antimonopolio, informó una fuente cercana al caso.

Microsoft anticipa el futuro de Xbox con la nueva interfaz web para Cloud Gaming

La fuente, que pidió no ser identificada, confirmó reportes de medios locales de que Microsoft Japón está bajo investigación por denuncias de que ha impedido a clientes utilizar plataformas de nube desarrolladas por sus competidores.

Microsoft ha presentado sus alegaciones ante las demandas. Foto: AP

“Estamos cooperando con la CJLC (Comisión Japonesa de Libre Comercio) en sus solicitudes”, dijo a AFP un portavoz de Microsoft.

La investigación gira en torno a Azure, el servidor de Microsoft de informática en la nube.

Se sospecha que la empresa ha hecho que sus servicios de software, incluyendo Microsoft 365, sean inaccesibles en servidores de nube distintos de Azure, informaron medios japoneses. Autoridades japonesas han intentado impedir durante los últimos años monopolios de los gigantes tecnológicos globales.

La CJLC emitió en agosto una orden de cese y desistimiento contra Google

Según la comisión, Google impuso condiciones vinculantes a los fabricantes de teléfonos inteligentes Android en Japón para que su tienda de aplicaciones se instalara de forma casi automática. Asimismo, en 2024 la subsidiaria japonesa de Amazon fue inspeccionada por denuncias de abuso de su hegemonía en el sector.

Amazon Japón utilizó su codiciada “caja de compra” (buy box) para presionar a los vendedores a reducir los precios y obtener así una ventaja competitiva frente a otros sitios de comercio electrónico, según la CJLC.

Microsoft es una de las empresas con mayor presencia en el mundo. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Actualidad de las empresas del sector tecnológico

Nvidia reportó el miércoles resultados trimestrales que superaron con creces las previsiones de Wall Street, con ingresos récord de 68.100 millones de dólares, en momentos en que la demanda por sus chips para inteligencia artificial (IA) se mantiene insaciable.

La cifra, un 73 % más que hace un año y muy por encima de los 65.700 millones de dólares que habían pronosticado los analistas, envió una fuerte señal de que la expansión tecnológica liderada por Nvidia, y que sustenta el auge mundial de la IA, sigue a pleno ritmo.

El beneficio neto del trimestre más que se duplicó desde el mismo periodo del año anterior hasta los 42.960 millones de dólares. Los resultados dispararon las acciones un 5 % en las operaciones posteriores al cierre del mercado.

Xbox se alista para presentar su nueva generación de consolas: gráficos mejorados y jugabilidad híbrida estarían en camino

Nvidia diseña las unidades de procesamiento gráfico (GPU) que se han convertido en la columna vertebral del auge mundial de la IA.

Fundada en 1993 por Jensen Huang, que sigue siendo el director ejecutivo, la empresa con sede en Santa Clara, California, cuenta con una capitalización bursátil superior a 4,7 billones de dólares, lo que la convierte en la compañía que cotiza en bolsa más valiosa del mundo.

El gasto de capital combinado de los cuatro grandes constructores de IA —Google, Amazon, Meta y Microsoft— podría acercarse a los 700.000 millones de dólares este año.

Una larga porción de ese gasto será para Nvidia, que diseña las GPU pilar del boom mundial de la IA generativa.

*Con información de AFP.