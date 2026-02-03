Microsoft se plantea reducir la presencia de Copilot y la IA en Windows 11

Microsoft está replanteando su estrategia de implementar la inteligencia artificial (IA) de Copilot en Windows 11 tras las críticas de los usuarios y los numerosos fallos que presenta el sistema operativo.

Windows 11 cuenta con mil millones de usuarios a nivel global, que se enfrentan a diversos fallos en el funcionamiento del sistema ocasionados por la actualización de seguridad de enero.

En octubre Microsoft anunció la integración Copilot en Windows 11, para permitir a los usuarios interactuar directamente con el asistente incluso en aplicaciones como Paint o el Bloc de notas, aunque esto fuese en detrimento del rendimiento del sistema.

La medida ha generado cierto rechazo entre los usuarios, que se suma a los fallos tras la actualización de enero, lo que ha provocado una reacción en la compañía que, según han compartido fuentes conocedoras de estos planes con Windows Central, se está replanteando su estrategia de IA en Windows.

Según explican, el gigante tecnológico se replantea dar marcha atrás en la integración de la IA en ciertas aplicaciones o eliminar la marca Copilot y optar por otra experiencia más optimizada.

El sistema operativo cuenta con mil millones de usuarios a nivel global. Foto: Getty Images

Según el portal especializado en Windows, Microsoft ha pausado temporalmente el desarrollo de botones de Copilot adicionales para las aplicaciones integradas en Windows 11 como parte de una estrategia para ser “más prudentes selectivos”.

El fracaso de Recall

Más allá de Copilot, Microsoft también está revisando Recuerdos (Recall), la herramienta de IA para Windows que, a partir de capturas de pantalla, crea una especie de ‘memoria fotográfica’, que se recoge en una línea de tiempo para que los usuarios puedan regresar al contenido buscado anteriormente, tanto en ‘apps’, como en documentos o webs.

Según las fuentes, Microsoft cree que la actual implementación de Recuerdos “ha fracasado” y por ello está buscando la forma de hacerla evolucionar, incluso si eso pasa por buscarle otro nombre. Por el contrario, siguen adelante otras iniciativas de IA como Semantic Search, Agentic Workspace, Windows ML y Windows AI API,

Mientras la mayoría de los debates sobre inteligencia artificial (IA) siguen divididos entre promesas y riesgos, Satya Nadella, CEO de Microsoft, pone el foco en algo distinto: el impacto real de esta tecnología en la vida cotidiana y en el trabajo de las personas.

Según Nadella, ya no basta con generar imágenes o textos sorprendentes; la verdadera pregunta es cómo la IA puede mejorar nuestras decisiones y capacidades.

El ejecutivo destacó que la IA ha dejado atrás su etapa inicial de descubrimiento y curiosidad para entrar en un periodo de aplicación práctica.

“Hemos superado la fase inicial de descubrimiento y estamos entrando en una fase de difusión generalizada. Empezamos a distinguir entre «espectáculo» y «sustancia»”, señaló. Para Nadella, el desafío no es medir el poder de un modelo, sino cómo las personas lo utilizan para alcanzar objetivos reales.

El CEO explicó que ahora se trata de pensar en la IA como un soporte que amplifica nuestras habilidades, no como un reemplazo.Este enfoque obliga a replantear la manera en que diseñamos productos y servicios, y a construir sistemas que no solo sean sofisticados, sino útiles y seguros.

*Con información de Europa Press.