Lista de Smart TV y celulares que se perderán los estrenos de series y películas en Netflix a mitad de febrero

Smart TV y celulares fabricados antes de 2015 quedarán sin acceso a la plataforma, afectando a miles de usuarios.

Redacción Tecnología
3 de febrero de 2026, 11:01 p. m.
Series como 'El agente nocturno' no estarán disponibles en dispositivos antiguos a partir de febrero.
Series como 'El agente nocturno' no estarán disponibles en dispositivos antiguos a partir de febrero. Foto: NurPhoto via Getty Images

A partir de mediados de febrero, varios usuarios podrían perder el acceso a sus series y películas favoritas en Netflix. La plataforma anunció que dejará de funcionar en varios modelos de televisores inteligentes y teléfonos móviles antiguos.

¿Por qué Netflix dejará de funcionar en algunos dispositivos?

A partir del 15 de febrero de 2026, Netflix dejará de estar disponible en una serie de televisores y celulares que ya no cumplen con los requisitos técnicos necesarios para ejecutar la aplicación.

Esto no es un capricho de la plataforma, sino una consecuencia de la evolución tecnológica: los dispositivos más antiguos simplemente no tienen la capacidad de procesamiento, memoria o soporte para las últimas actualizaciones de seguridad y rendimiento que Netflix exige.

La decisión afectará principalmente a equipos lanzados hace más de una década, lo que significa que muchos usuarios tendrán que buscar alternativas para seguir disfrutando de sus contenidos favoritos.

Televisores inteligentes afectados

Si tienes un televisor inteligente fabricado antes de 2015, es probable que estés en riesgo.

La venta de Warner Bros Discovery avanza entre varias propuestas, incluida una que convertiría a Netflix en un gigante aún mayor.
Los televisores fabricados entre 2012 y 2015 quedarán fuera del soporte de Netflix en las próximas semanas. Foto: NurPhoto via Getty Images

Entre los modelos que perderán acceso a Netflix se encuentran:

  • Apple TV: Las primeras tres generaciones de este dispositivo dejarán de ser compatibles.
  • Panasonic y LG: Los televisores de estas marcas fabricados antes de 2015 no podrán ejecutar la aplicación.
  • Samsung: Los Smart TV de la serie EOS, producidos entre 2012 y 2015, quedarán fuera.
  • Sony Bravia: Varias versiones de esta línea, como los modelos KDL, XBR, W95 y X95, también perderán soporte.

Celulares que no podrán usar Netflix

La lista de teléfonos inteligentes que dejarán de ser compatibles incluye algunos modelos que, aunque fueron populares en su momento, ya no cumplen con los estándares actuales:

Conozca los modelos de celulares que no serán compatibles con Netflix desde febrero.
Estos teléfonos, que fueron referentes en su momento, quedarán fuera del soporte de la plataforma por no cumplir con los requisitos técnicos actuales. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett
  • Samsung Galaxy S5
  • Sony Xperia M4 Aqua
  • Motorola Moto X
  • LG G4
  • HTC One M8
  • Huawei Ascend Mate 7
  • Asus ZenFone 2

Si tienes alguno de estos dispositivos, es momento de considerar una actualización si no quieres perderte los estrenos que Netflix tiene preparados para febrero.

Adiós enero, hola febrero: estos son los estrenos que prepara Netflix para el segundo mes del 2026

¿Qué estrenos se perderán los usuarios afectados?

La mala noticia para quienes no puedan acceder a Netflix es que la plataforma estrenará contenido exclusivo en las fechas cercanas al cambio. Entre los títulos más esperados se encuentran:

  • Series: “El agente nocturno”, que llegará el 19 de febrero.
  • Películas: “Cortafuego”, disponible a partir del 20 de febrero.
  • Documentales: “Soy Gordon Ramsay”, una serie documental que se estrenará el 18 de febrero.

