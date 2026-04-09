En medio del avance de la misión Artemis II, la NASA reveló un detalle poco conocido pero clave para la vida en el espacio, la música que acompaña a los astronautas durante su viaje alrededor de la Luna.

Se trata de una lista de reproducción disponible en Spotify, utilizada para despertar a la tripulación cada día en un entorno donde no existe la referencia natural entre el día y la noche.

Música para comenzar el día en el espacio

Debido a que los astronautas no perciben los ciclos habituales de luz y oscuridad, el control de misión en la Tierra cumple un papel fundamental. Desde allí, un equipo especializado se encarga de iniciar la jornada de la tripulación con canciones seleccionadas cuidadosamente.

La lista destaca por su diversidad, combinando clásicos del rock con éxitos contemporáneos. Entre los temas más representativos aparece “Under Pressure” de Queen, una canción que refleja la energía y el ritmo que requiere la vida en microgravedad.

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Más que entretenimiento: una herramienta emocional

Lejos de ser un simple acompañamiento, la música cumple una función clave en el bienestar de los astronautas. Durante los diez días de misión, estos sonidos ayudan a mantener la estabilidad emocional y a reforzar la concentración en un entorno de aislamiento extremo.

“Cada tema fue seleccionado por la tripulación lunar, continuando una tradición que comenzó hace más de 50 años”, señaló la NASA.

Además, desde la agencia explican que estas selecciones funcionan como una herramienta de cohesión, permitiendo que el equipo mantenga una conexión emocional mientras enfrenta los desafíos del espacio profundo.

La publicación de la lista generó gran interés entre seguidores de la NASA, quienes ven en cada canción una forma de acercarse a la experiencia de los astronautas. En medio de cálculos, maniobras y exploración científica, la música se convierte así en un puente entre la Tierra y quienes viajan más allá de ella.