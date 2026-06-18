Horóscopo de Nana Calistar para este jueves 18 de junio: habrán revelaciones inesperadas y verdades que ya no podrán ocultarse

La astrología ha ganado cada vez más seguidores entre quienes buscan adelantarse a lo que podría ocurrir en el futuro o incluso en los próximos días. Por eso, consultar el horóscopo es más común de lo que muchos creen.

En México, una de las figuras que más ha logrado conectar con el público es Nana Calistar, reconocida por su estilo auténtico y sin complicaciones.

Los 3 signos que atravesarán un cambio radical en junio; los astros los impulsan a cerrar etapas

Su manera de comunicar se caracteriza por ser directa, sencilla y sin recurrir a mensajes rebuscados, lo que ha sido clave para construir una comunidad sólida en las plataformas digitales.

Horóscopo de este jueves 18 de junio

Aries

“Este 18 de junio viene a moverte el tapete en cuestiones del corazón, porque después de tanto tiempo jurando que el amor no era para ti, que nadie volvería a hacerte sentir mariposas en el estómago y que ya estabas vacunado o vacunada contra los sentimientos, la vida te demostrará que todavía te faltan muchas páginas por escribir”.

Tauro

“Este día llega para ayudarte a poner muchas cosas en orden dentro de tu cabeza y de tu corazón. Has estado atravesando una etapa donde las dudas, las emociones encontradas y ciertas decepciones te han hecho cuestionarte demasiadas cosas”.

Géminis

“Esta jornada viene a recordarte algo que se te olvida muy seguido: no todo mundo que te sonríe te aprecia y no toda persona que te aplaude quiere verte triunfar. Traes una luz muy especial, una facilidad para conectar con la gente y una personalidad que suele llamar la atención donde quiera que llegas”.

Cáncer

“Hoy será uno de esos días que te obligan a abrir los ojos aunque no quieras. Hay ciertas situaciones que han estado frente a ti desde hace tiempo, pero por cariño, costumbre o miedo a enfrentar la realidad preferiste ignorarlas”.

Leo

“Deja de querer cargar con los problemas de medio mundo como si te hubieran nombrado santo patrono de las causas perdidas. Este 18 de junio viene a recordarte que primero estás tú, después tú y al final también tú”.

Virgo

“Ten mucho cuidado con lo que sale de tu boca en estos días porque una palabra dicha en el momento equivocado puede convertirse en una bomba de tiempo. No todo el mundo tiene tu capacidad para entender las cosas de manera práctica y directa”.

Libra

“Deja de poner a la gente en pedestales donde ni siquiera caben. Este 18 de junio te hará abrir los ojos de una manera que quizás no te guste al principio, pero que te ayudará muchísimo a dejar de idealizar personas, situaciones y relaciones que solamente existen en tu cabeza”.

Escorpión

“Este 18 de junio viene cargado de revelaciones, verdades incómodas y máscaras que por fin comenzarán a caerse. Hay una amistad que llevas tiempo considerando leal y cercana, pero la realidad es que ha estado hablando más de la cuenta sobre ti”.

Sagitario

“Si las cosas no han salido como esperabas durante las últimas semanas, no te pongas el traje de víctima ni empieces a pensar que el universo está en tu contra. Este 18 de junio viene a recordarte que cada tropiezo trae una enseñanza”.

Capricornio

“Este 18 de junio llega con una energía bastante movida para ti, pero también con muchas oportunidades que podrían marcar un antes y un después en varios aspectos de tu vida. Has pasado meses sintiendo que algunas cosas avanzaban demasiado lento”.

Acuario

“La vida te está dando una oportunidad enorme para que dejes de vivir pendiente de la opinión ajena y comiences a hacer exactamente lo que te haga feliz. Este 18 de junio viene cargado de cambios importantes, descubrimientos inesperados y una sacudida emocional que te ayudará a ver la realidad tal cual es”.

Piscis

“Este día llega con una sacudida emocional que te hará abrir los ojos de golpe y dejar de vivir en el mundo de las ilusiones. Hay una persona a la que quieres muchísimo, alguien en quien depositaste confianza, cariño e incluso secretos, que terminará mostrando una cara muy distinta a la que te enseñó durante mucho tiempo”.