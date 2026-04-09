¿Cómo puedo hacer que Spotify deje de mostrar vídeos? Así funcionarán los nuevos controles para canciones y pódcast

Desde su lanzamiento en 2008, Spotify se ha consolidado como una de las plataformas de streaming musical más influyentes del mundo. Su irrupción no solo transformó la industria, sino también la forma en que millones de usuarios consumen, descubren y se relacionan con la música y los pódcast.

Función de iPhone para ver los conciertos y giras musicales que habrán cerca

La posibilidad de escuchar contenido en cualquier momento y lugar —desde el celular, el computador o dispositivos inteligentes— ha integrado la música en la vida cotidiana de manera mucho más constante. Este cambio la ha vuelto más accesible que nunca, permitiendo explorar géneros, artistas y culturas sin barreras.

En este contexto, la plataforma continúa evolucionando para ofrecer una experiencia más completa y alineada con las tendencias actuales. Recientemente, la compañía presentó nuevas funciones de control de video que permiten a los usuarios desactivar los canvas y otros contenidos visuales, con el fin de centrarse únicamente en el audio de canciones o pódcast.

Además, los administradores de los planes familiares podrán activar o desactivar el contenido de video para cualquier miembro desde la configuración de la aplicación, según informó la empresa en un comunicado. Esta función ya está disponible en cuentas familiares con usuarios menores de 13 años.

La plataforma modificó la forma en que las personas escuchan música y pódcast. Foto: Getty Images

Por ejemplo, dentro de un plan familiar, un padre o madre podrá desactivar los videos mientras su hijo estudia, evitando distracciones. Posteriormente, la opción puede volver a habilitarse sin complicaciones.

Por otra parte, Spotify también incorporará nuevas configuraciones para que todos los usuarios —tanto suscriptores como quienes utilizan la versión gratuita— puedan controlar cómo se muestra el contenido audiovisual en la aplicación.

Spotify continúa adaptándose a las tendencias y necesidades de los usuarios. Foto: Getty Images

Para acceder a estas opciones, basta con dirigirse a “Ajustes”, luego a la sección “Contenido y visualización”, donde será posible activar o desactivar los videos en bucle, los videoclips y otros formatos, como las grabaciones de pódcast. Esta configuración se sincronizará automáticamente en todos los dispositivos, incluidos smartphones, computadores, televisores y la versión web.

Gracias a estas actualizaciones, los usuarios pueden decidir con mayor precisión cómo interactúan con los elementos visuales que acompañan la música y los pódcast en la plataforma. “El control lo cambia todo. El tiempo deja de sentirse como una pérdida y se convierte en algo valioso”, destacó Spotify.

*Con información de Europa Press