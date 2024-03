“Nuestro sueño es llegar a muchas más niñas y mujeres”: Nadia Sánchez, Mujer Cafam 2024, revela cómo ha sido su ‘misión’

SEMANA: ¿Qué nos puede contar acerca de la fundación She Is?

N.S.: La fundación She Is tiene varias líneas de acción. Una es ‘Ella es esmeralda’, en la que trabajamos con mujeres víctimas del conflicto en extrema vulnerabilidad en todo el país entre los 18 y 62 años; tenemos cuatro centros construidos en zonas de conflicto armado.

N.S.: Yo llegué a Washington a trabajar en el Banco Interamericano de Desarrollo como consultora en un sector de integración y comercio, y salió una oportunidad de crear un proyecto para el sector social. Creé She Is para el sector social, posibilidad precisamente de darle voz y generar este modelo que permita a las mujeres no solo entender y recibir capacitación técnica, sino construir todo a partir de habilidades para la vida.

Ese proyecto lo creé, lo pasé y decidieron que no era el ganador. Entonces decidí estructurarlo y una de mis jefes me preguntó por qué no presentarlo al programa de emprendedores emergentes del entonces presidente Barack Obama. Me gané ese programa, viajé a Kenia a la cumbre mundial de emprendimiento, luego decidí renunciar y devolverme a Colombia a crear la fundación She is.