Defensa Jurídica del Estado responde a supuesta “intimidación” contra Martha Lucía Zamora, previo al interrogatorio en caso Leyva

Pero todo empezó cuando, en horas de la mañana de este miércoles, antes de finalizar su testimonio en la Procuraduría por el proceso que se adelanta contra el suspendido ex canciller Álvaro Leyva, Zamora denunció una serie de “intimidaciones” que venía sufriendo por el actual director (e) de la Agencia, Jhon Camargo.

Según Martha Lucía Zamora, “de manera muy extraña, el actual director de la Agencia, Jhon Camargo, estando encargada la actual secretaría Jurídica de la Presidencia (Paula Robledo), me solicitaron que ampliara una información sobre mi informe final de gestión, en donde me hicieron una serie de preguntas que son absolutamente similares a las que me han hecho hoy en día del caso de la licitación de Thomas Greg”.