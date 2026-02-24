La crisis de seguridad en diferentes regiones del país le sigue pasando factura al Gobierno Petro. En esta ocasión es el parque turístico Tayrona, donde los grupos criminales generan temor en la zona.
Tras la delicada situación de orden público, la Policía de Carabineros anunció varias medidas para contrarrestar el accionar violento de grupos como Los Pachenca.
De acuerdo con el general Carlos Oviedo, director de Carabineros, se destinaron unidades para efectuar actividades investigativas.
“Vamos a intervenir, incautar e inhabilitar todo aquello que afecte este ecosistema. Y en cuanto a lo investigativo, analizaremos, judicializaremos y desarticularemos a quienes quieran dañar este espacio. Seguimos trabajando de manera conjunta para preservar este tesoro natural y fortalecer la cultura de cuidado y corresponsabilidad con el capitán natural del país”, explicó el oficial.
𝗔𝗨𝗧𝗢𝗥𝗜𝗗𝗔𝗗 𝗟𝗘𝗚Í𝗧𝗜𝗠𝗔 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗟𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗡𝗤𝗨𝗜𝗟𝗜𝗗𝗔𝗗 𝗗𝗘 𝗧𝗢𝗗𝗢𝗦 𝗘𝗡 𝗘𝗟 𝗣𝗔𝗥𝗤𝗨𝗘 𝗧𝗔𝗬𝗥𝗢𝗡𝗔— Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) February 24, 2026
Nuestros parques naturales son sagrados, cero tolerancia con el delito. Con el propósito de garantizar la seguridad, el orden público y la protección… pic.twitter.com/hYK3pLYSMM
De igual manera, explicó cómo se harán otros trabajos en materia operativa en el Tayrona. “Desarrollaremos cinco ejes de acción, como lo son el trabajo articulado con comunidades, protocolos de apertura y cierre de accesos, identificación de actores de riesgo, patrullajes preventivos y jornadas institucionales de acompañamiento y protección al ecoturismo”.
Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo recientemente: “Nuestros parques naturales son sagrados, cero tolerancia con el delito. Con el propósito de garantizar la seguridad, el orden público y la protección de nuestros parques naturales, fueron desplegadas unidades de carabineros de nuestra @PoliciaColombia en el Parque Nacional Natural Tayrona. El dispositivo incluye Escuadrón Móvil de Carabineros (EMCAR) y un Escuadrón Femenino de Operaciones Rurales (EFEOR)“.
“Este despliegue fortalece la presencia institucional permanente, la prevención del delito, el cuidado del entorno ambiental y la tranquilidad de turistas y comunidades de la zona. El Estado está presente. La seguridad no se improvisa: se planea, se ejecuta y se mantiene con firmeza y responsabilidad”, añadió el ministro.
Es de anotar que la situación en el Tayrona ha sido de pública difusión, en que los moradores han expresado su temor por extorsiones y otras formas de violencia.