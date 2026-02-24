Nación

Estas son las medidas de la Policía en el Parque Tayrona tras crisis de seguridad

Ya son varias las regiones del país con problemas de seguridad por cuenta de las estructuras criminales que han sido incluidas en la paz total del presidente Petro.

Redacción Semana
24 de febrero de 2026, 12:23 p. m.
Policía de Carabineros fue enviada al parque Tayrona tras crisis de seguridad.
Policía de Carabineros fue enviada al parque Tayrona tras crisis de seguridad. Foto: Policía

La crisis de seguridad en diferentes regiones del país le sigue pasando factura al Gobierno Petro. En esta ocasión es el parque turístico Tayrona, donde los grupos criminales generan temor en la zona.

Tras la delicada situación de orden público, la Policía de Carabineros anunció varias medidas para contrarrestar el accionar violento de grupos como Los Pachenca.

De acuerdo con el general Carlos Oviedo, director de Carabineros, se destinaron unidades para efectuar actividades investigativas.

“Vamos a intervenir, incautar e inhabilitar todo aquello que afecte este ecosistema. Y en cuanto a lo investigativo, analizaremos, judicializaremos y desarticularemos a quienes quieran dañar este espacio. Seguimos trabajando de manera conjunta para preservar este tesoro natural y fortalecer la cultura de cuidado y corresponsabilidad con el capitán natural del país”, explicó el oficial.

De igual manera, explicó cómo se harán otros trabajos en materia operativa en el Tayrona. “Desarrollaremos cinco ejes de acción, como lo son el trabajo articulado con comunidades, protocolos de apertura y cierre de accesos, identificación de actores de riesgo, patrullajes preventivos y jornadas institucionales de acompañamiento y protección al ecoturismo”.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo recientemente: “Nuestros parques naturales son sagrados, cero tolerancia con el delito. Con el propósito de garantizar la seguridad, el orden público y la protección de nuestros parques naturales, fueron desplegadas unidades de carabineros de nuestra @PoliciaColombia en el Parque Nacional Natural Tayrona. El dispositivo incluye Escuadrón Móvil de Carabineros (EMCAR) y un Escuadrón Femenino de Operaciones Rurales (EFEOR)“.

Parque Tayrona y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
Los grupos criminales siembran el terror en el Parque Tayrona. Foto: SEMANA

“Este despliegue fortalece la presencia institucional permanente, la prevención del delito, el cuidado del entorno ambiental y la tranquilidad de turistas y comunidades de la zona. El Estado está presente. La seguridad no se improvisa: se planea, se ejecuta y se mantiene con firmeza y responsabilidad”, añadió el ministro.

Es de anotar que la situación en el Tayrona ha sido de pública difusión, en que los moradores han expresado su temor por extorsiones y otras formas de violencia.

