Violencia

Lo que hay detrás del cierre del Parque Tayrona: guerra, asesinatos, abusos sexuales y una violencia desbordada

Una guerra sin precedentes en el principal atractivo turístico del Magdalena obligó a su cierre para turistas. Clan del Golfo y Autodefensas de la Sierra se disputan la zona.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

21 de febrero de 2026, 2:53 a. m.
El ELN es uno de los jugadores en la disputa criminal del parque Tayrona. Turistas denuncian vejámenes.
El ELN es uno de los jugadores en la disputa criminal del parque Tayrona. Turistas denuncian vejámenes. Foto: LEÓN DARÍO PELÁEZ SÁNCHEZ/ AFP

Esto no era un rumor aislado ni una exageración local. Era una realidad que estaba a punto de estallar. El cierre del Parque Nacional Natural Tayrona, ordenado mediante resolución de Parques Nacionales Naturales de Colombia, no solo suspendió el ingreso de turistas a uno de los destinos más emblemáticos del país. La decisión dejó al descubierto lo que durante años se susurró en el Magdalena: en el corazón del paraíso caribeño hay estructuras armadas ilegales que ejercen control mientras el Estado brilla por su ausencia.

En el epicentro del turismo más emblemático del departamento hay presencia de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada y también del Clan del Golfo, según lo advirtió la Defensoría del Pueblo en una de sus alertas tempranas. En ese tablero de poder también juegan el Gobierno nacional y las comunidades indígenas, en medio de una tensión que hoy quedó expuesta.

SEMANA conversó con una docente residente en el municipio de Soledad, Atlántico, quien visitó el parque y relató una realidad que, según ella, dista de la imagen idílica que promocionan las redes sociales y los operadores turísticos.

ed 2274
El Parque Tayrona está en la mira de los grupos armados ilegales. Foto: AFP

“Todos hablaban de que no pasaba nada y que era superseguro, pero, cuando uno está dentro del parque, la realidad es otra. Hay una organización impresionante. Lo que uno no sabía es que no se trata del Estado, sino de los paracos, como dicen allá. Tienen sus reglas y hay que cumplirlas; de lo contrario, tiene sus consecuencias”, afirmó la mujer en diálogo con esta revista.

Confidenciales

MinDefensa dice que fortalecerá seguridad en municipios del área metropolitana de Barranquilla

Barranquilla

Barranquilla en los ojos del mundo: Historia de Barrio Abajo, el set de la nueva colaboración de Shakira con Beele

Barranquilla

Funcionarios públicos de Barranquilla habrían filtrado información de allanamiento de la Dijin al Negrito del Rubí, un poderoso capo en Atlántico

Barranquilla

Tras denuncias de SEMANA, Dijín de la Policía allana “casa de seguridad” de alias Negrito del Rubí, el capo detrás del robo de tierras en Atlántico

Vehículos

¿Qué pasó con el pico y placa en la vía 40 de Barranquilla? Autoridades tomaron decisión después del Carnaval

Barranquilla

Un niño de 2 años y su mamá fueron asesinados en ataque armado en una casa de Ponedera, Atlántico: ofrecen recompensa por los delincuentes

Barranquilla

Una temida banda está detrás del ataque a bala en el que tres europeos terminaron heridos en Barranquilla: esta es la historia

Valledupar

¿Cuándo se reabrirá el Parque Tayrona? Ministro de Defensa atribuyó responsabilidad de la grave situación a la banda de alias Bendito Menor

Nación

Parque Tayrona: indígenas Kogui están cobrando entradas para turistas, aunque hay orden de cierre; estos son los costos

Nación

Por grave situación de orden público ordenan el cierre del Parque Tayrona: denuncian intimidaciones, construcciones ilegales y cobros no autorizados

Según su testimonio, es “muy común” ver en algunos sectores a personas armadas que utilizan radios de comunicación sin que, aparentemente, exista intervención oficial.

“Allá hay hombres armados que andan en motocicleta y con radios de comunicación como si ellos fueran las autoridades. No se ve presencia del Ejército ni de la Policía en esa zona. Claramente, uno obedece todo lo que le dicen allá, pero es difícil creer que estos grupos influyan en el turismo del Magdalena”, agregó.

¿Cuándo se reabrirá el Parque Tayrona? Ministro de Defensa atribuyó responsabilidad de la grave situación a la banda de alias Bendito Menor

Lo que ocurre en este punto del departamento no es reciente. El experto en conflicto armado Lerber Dimas aseguró a este medio que desde hace décadas existe una “gobernanza criminal armada” en la zona. Según explicó, los también llamados Pachencas ejercen control sobre el transporte, el ingreso de visitantes, la regulación de precios y el cobro por supuestos servicios de seguridad.

Santa Marta, entre los destinos más destacados del mundo para visitar en el 2025, según Condé Nast Traveler
El Parque Tayrona, ubicado en el departamento del Magdalena, es uno de los destinos turísticos más lindos de Colombia. Foto: Getty Images

Para algunos investigadores, el motor económico del Tayrona corresponde a la llamada “tercera bonanza”, después de la marimbera y la cocalera: la turística. Cientos de familias dependen del flujo constante de visitantes que recorren la Troncal del Caribe y los senderos del parque.

En distintos sectores del Magdalena, el control de estructuras ilegales sería total, en medio de una débil o inexistente presencia de la fuerza pública, según analistas consultados. Sin embargo, el gobernador kogui Atanasio Moscote Gil negó categóricamente la existencia de grupos armados ilegales en el territorio.

Parque Tayrona: indígenas Kogui están cobrando entradas para turistas, aunque hay orden de cierre; estos son los costos

“Como autoridad indígena, no tenemos conocimiento de amenazas inusuales ni de situaciones extraordinarias de orden público en el territorio. Afirmamos que no hay presencia de grupos armados ilegales y consideramos que esas versiones constituyen una difamación contra las comunidades”, reiteró en conversación con esta revista.

Aunque el parque fue cerrado por decisión de las autoridades ambientales, comunidades indígenas continúan cobrando un aporte, descrito como voluntario, de 50.000 pesos por persona, además de un seguro cuyo valor el propio gobernador no precisó.

Cabo San Juan en Parque Tayrona
Parque Tayrona. Foto: Getty Images

“Es momento de hablar de coadministración, de Gobierno a Gobierno, sobre la gestión del parque. Hemos solicitado una mesa formal y no ha habido voluntad”, añadió.

La crisis desatada tras el cierre del Tayrona dejó al descubierto una disputa silenciosa por el control territorial y económico en uno de los destinos turísticos más importantes del país. Mientras las versiones oficiales se contradicen, la pregunta sobre quién ejerce realmente la autoridad en esta zona del Magdalena sigue sin una respuesta clara.

Más de Barranquilla

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

MinDefensa dice que fortalecerá seguridad en municipios del área metropolitana de Barranquilla

Shakira y Beéle graban en Barrio Abajo, mientras la cultura barranquillera cobra vida en cada esquina.

Barranquilla en los ojos del mundo: Historia de Barrio Abajo, el set de la nueva colaboración de Shakira con Beele

-

Funcionarios públicos de Barranquilla habrían filtrado información de allanamiento de la Dijin al Negrito del Rubí, un poderoso capo en Atlántico

Allanamiento de la Dijin y la Fiscalía a casa de seguridad del Negrito del Rubí.

Tras denuncias de SEMANA, Dijín de la Policía allana “casa de seguridad” de alias Negrito del Rubí, el capo detrás del robo de tierras en Atlántico

Trancones tras batallas campales bajo la lluvia en Barranquilla.

¿Qué pasó con el pico y placa en la vía 40 de Barranquilla? Autoridades tomaron decisión después del Carnaval

Constanza Isabel Rivera Salas, de 39 años, asesinada junto a su hijo de 2 años en Ponedera, Atlántico.

Un niño de 2 años y su mamá fueron asesinados en ataque armado en una casa de Ponedera, Atlántico: ofrecen recompensa por los delincuentes

Sitio del ataque a bala.

Una temida banda está detrás del ataque a bala en el que tres europeos terminaron heridos en Barranquilla: esta es la historia

Indígenas Kogui estarían cobrando entradas y turistas ingresan aunque hay orden de cierre.

Parque Tayrona: indígenas Kogui están cobrando entradas para turistas, aunque hay orden de cierre; estos son los costos

Shakira y Beéle están en Barranquilla.

Shakira está en Barranquilla grabando un video musical con Beéle: hubo cierre de varios sitios icónicos por la filmación

Noticias Destacadas