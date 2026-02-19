Parque Tayrona: indígenas Kogui están cobrando entradas para turistas, aunque hay orden de cierre; estos son los costos

Desde el miércoles, 18 de febrero, indígenas Kogui permitieron el ingreso al parque Tayrona, pese a que hay una resolución por parte de Parques Nacionales Naturales que ordena su cierre por motivos de orden público.

Atanasio Moscote, gobernador Kogui, en conversación con SEMANA, dijo que el aporte voluntario es de 50.000 pesos por persona, pero que no tenía claro el costo del seguro que es obligatorio.

“En el marco de esta manifestación, y en desacuerdo con la medida adoptada por Parques, decidimos permitir el ingreso de turistas. Consideramos que una decisión de ese tipo debe ser consultada con las autoridades indígenas. Además, muchos visitantes ya habían cancelado su entrada. Incluso, tenemos conocimiento de que, pese a anunciar el cierre, Parques continúa ofreciendo ingresos a los turistas”, agregó.

El líder indígena sostuvo que están inconformes con las medidas que han venido tomando desde Parques Nacionales porque no los han tomado en cuenta para las decisiones sobre esta reserva natural en el Magdalena.

“La situación actual corresponde a una manifestación pacífica. Nos declaramos en asamblea permanente en ese lugar para abordar los atropellos constantes e históricos que, según nuestras comunidades, se han venido presentando en el Parque Nacional Natural Tayrona y en la Sierra Nevada. Como pueblo indígena ancestral, estamos expresando nuestro inconformismo frente a la administración de Parques Nacionales Naturales”, explicó.

Desde la Dirección General Marítima (Dimar), adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, anunciaron que suspenden el zarpe de embarcaciones desde Santa Marta.

El Parque Tayrona, ubicado en el departamento del Magdalena. Foto: Foto suministrada a SEMANA por Parques Naturales

De acuerdo con la autoridad marítima, la medida busca garantizar el cumplimiento de las disposiciones necesarias ante esta decisión y asegurar la seguridad en la zona del área protegida.

“En atención a la Resolución 091 del 17 de febrero de 2026 expedida por Parques Nacionales Naturales de Colombia, mediante la cual se ordena el cierre del Parque Nacional Natural Tayrona y la prohibición del ingreso de visitantes por condiciones de riesgo público, se adoptan medidas coordinadas para garantizar la seguridad en la jurisdicción marítima de esta área”, se lee en el documento de la Dimar.

Este punto del Magdalena es una de las zonas más emblemáticas para el turismo en el Caribe colombiano. Según el comunicado: “En consecuencia, la Capitanía de Puerto de Santa Marta no autorizará zarpes de embarcaciones con destino al Parque Nacional Natural Tayrona hasta tanto las autoridades competentes determinen que existen las condiciones de seguridad necesarias para el restablecimiento de actividades”.