David Murcia Guzmán volvió a ser noticia en las últimas horas por la retractación que hizo de los señalamientos contra el presidente Abelardo De La Espriella, a quien había señalado de hacerle exigencias de dinero indebidas cuando lo representó penalmente en el año 2009.

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En la carta revelada en exclusiva por SEMANA, Murcia Guzmán, quien fue trasladado el pasado 29 de agosto a la cárcel de máxima seguridad de Girón, en Santander, manifestó que había sido presionado para realizar tales señalamientos.

“Debo poner en conocimiento de su despacho, señores Fiscalía, que dichas manifestaciones estuvieron precedidas de expectativas que me fueron planteadas desde sectores cercanos al Gobierno nacional anterior, relacionadas con una eventual vinculación a la figura de gestor de paz y a la posibilidad de acceder, por esa vía, a mi libertad”, aseguró Murcia.

Sondra Macollins fue candidata a la Presidencia en 2026. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Pocas horas después de conocerse dicha carta, que generó un verdadero debate, se conoció que el cerebro de la pirámide DMG le había pedido la renuncia a la abogada penalista Sondra McCollins, quien lo venía representando desde hace un año.

La jurista señaló, mediante un comunicado, que en el proceso por el cual Murcia Guzmán realizó la respectiva retractación, nunca tuvo ningún poder o participación.

“En este caso, él tiene su condición de denunciado y yo no soy, ni he sido su abogada dentro de esa actuación”, indicó la abogada penalista.

En este caso señaló que solamente lo ha representado en el proceso de lavado de activos y por el que hoy se encuentra privado de la libertad.

“Mi representación jurídica se limitaba a dos actuaciones diferentes: una era la representación ante el juez de ejecución de penas y la representación en la queja disciplinaria presentada por David Murcia Guzmán contra el hoy presidente Abelardo de La Espriella, cuya apelación está siendo conocida por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, del Congreso”, indicó McCollins.

David Murcia Guzmán, cerebro de DMG, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Palogordo de Girón, Santander

En otro punto de su pronunciamiento aseguró que en las últimas horas se enteró “por terceros” de que David Murcia Guzmán había pedido su renuncia al poder de representación.

Pese a que señaló que respeta este tipo de peticiones y ya formalizó su renuncia en los mencionados procesos, sí le hizo un llamado de atención con tono de reflexión a Murcia Guzmán.

“David Murcia Guzmán tiene plena autonomía para adoptar las decisiones jurídicas y personales que considere pertinentes y asumir las consecuencias que de ellas se deriven. Como abogada, respeto esa autonomía”, aclaró.

Finalmente, indicó que espera que su ahora exrepresentado pueda acceder a una “justicia efectiva, equitativa y proporcional”.

“Mi retiro de las actuaciones que tenía a mi cargo responde exclusivamente a una solicitud del propio señor Murcia Guzmán y no implica modificar las posiciones jurídicas que he sostenido en ejercicio de su representación, ni desconocer las garantías procesales y los derechos que deben protegerse dentro de un Estado social de derecho”, precisó la penalista.