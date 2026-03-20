MUNDO

Delcy Rodríguez toma drástica decisión sobre el alto mando militar de Venezuela

La presidenta encargada también anunció la salida de los ministros leales al chavismo.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
20 de marzo de 2026, 6:32 a. m.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, junto a militares.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, junto a militares. Foto: AFP

La presidenta interina de Venezuela reemplazó a los integrantes del alto mando militar, un día después de la destitución del ministro de Defensa, como parte de los cambios que lleva a cabo tras la captura de Nicolás Maduro en una intervención estadounidense.

Revelan cómo vive Maduro en prisión: grita desde su celda y sale en tiempo reducido, siempre con grilletes en los pies

Los cambios incluyen al general en jefe Domingo Hernández Lares, segundo al mando de la Fuerza Armada, quien será reemplazado por el mayor general Rafael Prieto Martínez, hasta ahora inspector general de la Fuerza Armada.

“Anuncio al país la designación de los integrantes del Alto Mando Militar renovado que acompañarán al Ministro del Poder Popular para la Defensa, GJ. Gustavo González López”, escribió la mandataria Delcy Rodríguez en sus cuentas de redes sociales.

González López reemplazó al general Vladimir Padrino, un leal de Maduro que ocupó el ministerio de la Defensa desde 2014, un récord de duración en ese puesto.

Estados Unidos

Bailaba hasta que todo se salió de control: el robot viral en Cupertino, California, que desató el caos en restaurante

Mundo

Pedro Sánchez anuncia un amplio paquete económico, que incluye la congelación temporal de los alquileres en España

Mundo

Rusia genera intriga en el mundo al decir que está ayudando a Cuba. ¿Qué le está enviando?

Mundo

Confirman la muerte del portavoz de los Guardianes de la Revolución Iraní, tras ataques de EE. UU. e Israel

Mundo

Nayib Bukele propone cadena perpetua para menores de edad que cometan homicidio o violación en El Salvador

Estados Unidos

Cómo aplicar a la visa H-2A y trabajar legalmente en EE. UU. este 2026

Mundo

Benjamin Netanyahu reaparece públicamente y asegura que Israel “está ganando la guerra” contra Irán

Mundo

Este es el mensaje que publicó Vladimir Padrino tras ser destituido por Delcy Rodríguez

Deportes

La radical medida de Delcy Rodríguez en Venezuela tras el título del Clásico Mundial de Béisbol: nadie lo vio venir

Mundo

Delcy Rodríguez anuncia el nuevo cargo que tendrá Tarek William Saab, el exfiscal de Venezuela

Antes de su nombramiento como ministro, González López había sido designado en enero por Rodríguez al frente de la guardia presidencial, y también dirigía la temida agencia de contrainteligencia militar DGCIM.

Nuevo giro en el juicio de Nicolás Maduro: el exmandatario y su esposa probarían que no tienen cómo pagar su defensa

Rodríguez, que asumió la presidencia interina a la caída de Maduro a principios de enero, gobierna bajo presión de Estados Unidos, país con el cual ha reanudado relaciones.

En sus primeras semanas como gobernante, impulsó una reforma de la ley de hidrocarburos para abrir el sector petrolero a las trasnacionales, así como una ley de amnistía a los presos políticos.

El nuevo ministro de Defensa de Venezuela, el general en jefe Gustavo González López (C), asiste a un acto en honor a la selección nacional de béisbol tras su victoria en el Clásico Mundial de Béisbol en el Palacio de Miraflores en Caracas, el 18 de marzo de 2026
El nuevo ministro de Defensa de Venezuela, el general en jefe Gustavo González López (C), asiste a un acto en honor a la selección nacional de béisbol tras su victoria en el Clásico Mundial de Béisbol en el Palacio de Miraflores en Caracas, el 18 de marzo de 2026 Foto: AFP

La Fuerza Armada ha declarado su apoyo a Delcy Rodríguez y a sus nuevas medidas de gobierno, con las cuales ha revertido muchas de las políticas aplicadas por el chavismo en las últimas dos décadas.

Delcy Rodríguez, anunció esta semana la salida de los leales al chavismo que sostuvieron en la última década al Gobierno de Nicolás Maduro, con varias destituciones más, siendo la más simbólica la del ministro de Defensa, Vladimir Padrino.

Desde que asumiera como presidenta encargada, Delcy Rodríguez ha cambiado una docena de ministros. En paralelo al titular de Defensa, esta semana salieron los que ejercían como ministros de Educación Universitaria, Cultura, Trabajo, Transporte, Energía Eléctrica, y Vivienda.

La reestructuración de la mandataria venezolana ha pasado por alto de momento al ministro del Interior, Diosdado Cabello, también secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela; y al titular de Asuntos Exteriores, Yván Gil.

Esta fotografía, difundida por la oficina de prensa de la Presidencia venezolana, muestra a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (der.), hablando junto al secretario del Interior de EE. UU., Doug Burgum, durante la ceremonia de firma de un documento en el Palacio Presidencial de Miraflores, Caracas, el 5 de marzo de 2026.
Esta fotografía, difundida por la oficina de prensa de la Presidencia venezolana, muestra a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (der.), hablando junto al secretario del Interior de EE. UU., Doug Burgum, durante la ceremonia de firma de un documento en el Palacio Presidencial de Miraflores, Caracas, el 5 de marzo de 2026. Foto: AFP

Si bien algunos analistas consideran que Cabello, figura mediática y perteneciente a la primera generación del chavismo, puede ser el siguiente en desfilar, su historial de supervivencia política, saliendo airoso de la operación para capturar a Maduro a pesar de ser uno de los hombres más fuertes del sistema, plantea muchos interrogantes acerca de su futuro.

Con información de AFP y Europa Press*