La presidenta interina de Venezuela reemplazó a los integrantes del alto mando militar, un día después de la destitución del ministro de Defensa, como parte de los cambios que lleva a cabo tras la captura de Nicolás Maduro en una intervención estadounidense.

Revelan cómo vive Maduro en prisión: grita desde su celda y sale en tiempo reducido, siempre con grilletes en los pies

Los cambios incluyen al general en jefe Domingo Hernández Lares, segundo al mando de la Fuerza Armada, quien será reemplazado por el mayor general Rafael Prieto Martínez, hasta ahora inspector general de la Fuerza Armada.

“Anuncio al país la designación de los integrantes del Alto Mando Militar renovado que acompañarán al Ministro del Poder Popular para la Defensa, GJ. Gustavo González López”, escribió la mandataria Delcy Rodríguez en sus cuentas de redes sociales.

Anuncio la designación de los integrantes del Alto Mando Militar renovado que acompañarán al Ministro para la Defensa, GJ. Gustavo González López, con el firme compromiso y lealtad patriota de garantizar la soberanía, paz, estabilidad e integridad territorial de la República. pic.twitter.com/g0A2ezomeF — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) March 20, 2026

González López reemplazó al general Vladimir Padrino, un leal de Maduro que ocupó el ministerio de la Defensa desde 2014, un récord de duración en ese puesto.

Antes de su nombramiento como ministro, González López había sido designado en enero por Rodríguez al frente de la guardia presidencial, y también dirigía la temida agencia de contrainteligencia militar DGCIM.

Nuevo giro en el juicio de Nicolás Maduro: el exmandatario y su esposa probarían que no tienen cómo pagar su defensa

Rodríguez, que asumió la presidencia interina a la caída de Maduro a principios de enero, gobierna bajo presión de Estados Unidos, país con el cual ha reanudado relaciones.

En sus primeras semanas como gobernante, impulsó una reforma de la ley de hidrocarburos para abrir el sector petrolero a las trasnacionales, así como una ley de amnistía a los presos políticos.

El nuevo ministro de Defensa de Venezuela, el general en jefe Gustavo González López (C), asiste a un acto en honor a la selección nacional de béisbol tras su victoria en el Clásico Mundial de Béisbol en el Palacio de Miraflores en Caracas, el 18 de marzo de 2026 Foto: AFP

La Fuerza Armada ha declarado su apoyo a Delcy Rodríguez y a sus nuevas medidas de gobierno, con las cuales ha revertido muchas de las políticas aplicadas por el chavismo en las últimas dos décadas.

Delcy Rodríguez, anunció esta semana la salida de los leales al chavismo que sostuvieron en la última década al Gobierno de Nicolás Maduro, con varias destituciones más, siendo la más simbólica la del ministro de Defensa, Vladimir Padrino.

Desde que asumiera como presidenta encargada, Delcy Rodríguez ha cambiado una docena de ministros. En paralelo al titular de Defensa, esta semana salieron los que ejercían como ministros de Educación Universitaria, Cultura, Trabajo, Transporte, Energía Eléctrica, y Vivienda.

La reestructuración de la mandataria venezolana ha pasado por alto de momento al ministro del Interior, Diosdado Cabello, también secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela; y al titular de Asuntos Exteriores, Yván Gil.

Esta fotografía, difundida por la oficina de prensa de la Presidencia venezolana, muestra a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (der.), hablando junto al secretario del Interior de EE. UU., Doug Burgum, durante la ceremonia de firma de un documento en el Palacio Presidencial de Miraflores, Caracas, el 5 de marzo de 2026. Foto: AFP

Si bien algunos analistas consideran que Cabello, figura mediática y perteneciente a la primera generación del chavismo, puede ser el siguiente en desfilar, su historial de supervivencia política, saliendo airoso de la operación para capturar a Maduro a pesar de ser uno de los hombres más fuertes del sistema, plantea muchos interrogantes acerca de su futuro.

Con información de AFP y Europa Press*