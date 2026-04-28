La mujer que va adelante del Tigre

Yo siempre he dicho que uno es lo que le enseñaron en la casa. La herencia más grande que nos dejan nuestros viejos no son las cosas materiales, sino los valores, la berraquera y el sentido del deber cumplido.

Por eso, en estos momentos donde Colombia se juega su futuro, no podemos mirar solo al candidato; tenemos que identificar quién es ese polo a tierra que lo mantiene firme en la lucha.

Y ahí es donde sobresale una mujer como Ana Lucía Pineda, la esposa del candidato Abelardo de la Espriella. La describo como dirían en la costa: un verdadero ‘mujerón’, empoderada, responsable y con carácter.

A Ana Lu no hay que verla con filtros de campaña; hay que verla en lo real. Es una monteriana de esas mujeres con nobleza y una disciplina a la que no le queda grande ningún reto. Es profesional de la Javeriana, pero, más allá de los títulos, tiene una inteligencia emocional y una sensatez que hoy le hacen mucha falta al país.

Ella no está ahí por figurar ni por salir en la foto; está ahí porque entiende, mejor que nadie, que cuando el país está en llamas lo primero que hay que proteger es el hogar, porque la familia es la primera institución de cualquier democracia.

He visto de cerca cómo proyecta esa dulzura y elegancia con cercanía a la gente. Es una mujer con los pies bien puestos en la tierra, que sabe que en la vida ‘la queja no resuelve nada’ y que el trabajo es lo único que saca las cosas adelante.

Mientras muchos se quedan en el discurso del odio y la división, ella proyecta una fuerza y una paz que ordenan el caos. Es la que escucha, la que analiza y la que tiene el sentido común que tanto necesitamos que vuelva a reinar en las instituciones.

Y miren, esto es clave: uno conoce al hombre por la mujer que tiene al frente. Al ver la complicidad que tiene con Abelardo de la Espriella, uno entiende muchas cosas.

Él es un hombre de carácter, un ‘tigre’ que no tiene miedo a dar las batallas necesarias por el orden y la autoridad en Colombia. Pero ese rugido tiene un sustento, una roca que lo sostiene, y esa es Ana Lu. Ver la forma en que Abelardo la respeta y cómo ella es su consejera nos dice que estamos ante un equipo de verdad, no ante un proyecto de vanidades.

Hoy Colombia los necesita. La crisis que atravesamos se soluciona con rigor, pero también con el corazón puesto en la gente. Ana Lucía representa esa dignidad que queremos ver en la Casa de Nariño. Ella es el reflejo de la mujer colombiana trabajadora que no se rinde, que es apasionada por lo que hace y que ahora está lista para ser la primera dama de todo un país. Su patriotismo es un compromiso real con los niños y con las familias que hoy se sienten desprotegidas.

La comparación es inevitable y necesaria para entender la magnitud del cambio que se avecina. A diferencia del histrionismo y el protagonismo errático que han caracterizado a la figura de Verónica Alcocer —cuya presencia ha estado marcada por escándalos, viajes suntuosos y una exposición innecesaria abusando de los recursos públicos—, Ana Lu representa un retorno al decoro.

Ana Lucía proyecta una fuerza espiritual serena. Ella no busca el micrófono para el espectáculo ni para alimentar la división; su papel es el de la solidez, contrastando el espectáculo mediático con una visión de Estado basada en el respeto, la nobleza y la decencia que el cargo de primera dama exige para recuperar la confianza perdida de los colombianos.

La política es, en esencia, el reflejo de lo que somos en la intimidad. Ver a Abelardo y Ana Lu es entender que el ejemplo empieza por casa. Ellos no son solo una pareja; son un equipo probado en la crianza de sus cuatro hijos, el verdadero motor que impulsa cada paso de esta campaña. Al contrario de quien hoy nos gobierna, ellos sí saben lo que es criar juntos, estar presentes y mantener el hogar unido.

Ella es la única que ha logrado domar el carácter del tigre con la fuerza invencible de la sencillez, el amor y la humildad que la caracteriza. Ver cómo Abelardo la mira es entender que ella y su familia son su verdadera patria; por la que se levanta a trabajar todos los días. Colombia necesita ese liderazgo: un hombre con determinación, pero guiado por una mujer que representa los valores, el amor, la familia y la decencia que tanto nos han hecho falta.

Votar por Abelardo es votar por recuperar la autoridad y el progreso que nos han quitado; pero tener a Ana Lu ahí, adelante del Tigre, es la garantía de que ese liderazgo tendrá siempre un norte claro. Son una pareja que irradia propósito y esperanza. Sigan adelante, porque esa magia y esa unión son las que van a sacar a nuestra patria de la oscuridad.

Al final, lo que queda claro es que, si queremos que Colombia vuelva a ser una casa segura para todos, necesitamos que el ejemplo empiece por los de arriba. Y con el ‘mujerón’ que va adelante guiando al tigre, el camino de la patria milagro se ve mucho más claro y seguro.