Natalia París se sincera sobre su relación con narco y le pone punto final al tema: “Uno no mide las consecuencias”

“Cuando lo viví apenas tenía 21 o 22 años, era más chiquita que Mariana, mi hija, estaba inexperta, sobre todo uno vive la vida sin tanto drama, uno no mide las consecuencias de sus decisiones, me dieron palo los medios, pero ya pasó hace mucho tiempo y de ahí en adelante he tenido como siete novios más y me lo siguen preguntando”, apuntó.