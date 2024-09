Natalia París reveló el peculiar y extraño detalle que debe tener un hombre para salir con ella: “Me fascina”

“Me quiero enamorar. Ese es mi estado más rico de la vida, estar enamorada, dar cariño, salir de viaje con mi pareja. Me fascina. Ya quiero otra vez enamorarme ”, dijo en La Red.

¿Qué le gusta a Natalia París de un hombre para que sea su pareja?

Aunque reveló todo lo que su corazón espera, lo que realmente sorprendió en la charla fue su respuesta cuando le preguntaron “¿Qué es lo que más te gusta de un hombre?” , pues la modelo paisa confesó que lo que más le llama la atención es el olor, y no precisamente del perfume que use la persona.

“Me encanta el olorcito, que huela no sé, que huela a sudor” , dijo Natalia París.

Ante la inesperada y sorpresiva respuesta, el periodista de La Red le respondió: “¿En serio? Eso no lo vi venir”, y la Dj aprovechó para esclarecer su curiosa preferencia en los hombres: “Eso me encanta, o sea, el olor, así como a humano, a sudorcito. Eso me fascina”, dijo.