“Mágicamente, mi tumor desapareció”: Natalia París cuenta cómo se sanó sin la ayuda de los médicos; su testimonio desata polémica

En una reciente publicación en su cuenta de TikTok, la modelo paisa Natalia París relató detalles inéditos de una reciente enfermedad que atravesó y la manera en que, según su relato, se sanó.

Según su testimonio, hace dos años le detectaron un tumor en la columna cerebral, pero a través de la ‘autocuración’ logró superar esta condición de salud. De hecho, aseguró que su médico pudo dar fe de ese hecho.

La meditación fue uno de los trucos de Natalia París para combatir su enfermedad. | Foto: TikTok Natalia París

“Yo me curé de un tumor que tenía en la columna vertebral y te lo voy a demostrar con el video que te voy a compartir del médico cuando comparó las radiografías, un TAG que te hacen, donde te meten en un tubo muy certero. Fue hace dos años, cuando me apareció el tumor. Y, dos años después, mágicamente, el tumor se desapareció”, relató la dj y modelo colombiana.

Después, comenzó a compartir una serie de tips con sus seguidores sobre este polémico método de sanación. “Lo primero que hice fue no contarle absolutamente a nadie porque hay un efecto en el universo, de que lo que tú le pones atención y lo compartes con los demás se expande”, dijo.

“Lo que primero que hace la gente cuando tiene una enfermedad es llamar a la mamá, llamar al mejor amigo o a la pareja y contarle que tiene un problema. Entonces, deja de ser un problema y se convierten en dos o cuatro porque lo que están pensando todos los demás influye en tu energía y tu universo”, aseguró la modelo paisa.

Foto: Instagram @nataliaparisartist | Foto: Foto: Instagram @nataliaparisartist

Enseguida, comentó que lo segundo que hizo al enfrentar dicho diagnóstico fue incrementar sus meditaciones. “Era algo que practicaba desde que estaba en el colegio. Pero, me dediqué a meditar, a imaginarme en mis pensamientos el momento en el que pasaban dos años, visitaba al médico y este me decía: ‘Natalia, esto es un milagro, ya no tienes nada’. Ese mismo pensamiento lo repetía una y otra vez”, contó París.

No es la primera ocasión en que la modelo y empresaria desata controversia con sus particulares ‘consejos’ para mejorar la salud. Hace unos meses, Natalia París estuvo en el centro de la polémica pues abiertamente confesó su consumo de sustancias psicoactivas con fines terapéuticos.

En su reciente entrada de TikTok, Natalia comentó que, tras enfrentarse a un tumor cancerígeno, un par de años atrás, se ocupó de mejorar su alimentación. “Siempre había tenido una muy buena alimentación, pero siendo consciente de ese dolorcito y ese tumorcito que tenía atrás, cambié mi alimentación por completo. Antes, negociaba. Y los fines de semana me comía un helado, comida chatarra o papas fritas, pero en todos estos días no me comí ni un dulce. El dulce es el precursor de la aparición de más tumores y de las células cancerígenas”, apuntó.

En su relato, París argumentó que, luego de vivir este problema de salud, es una convencida de que los seres humanos “somos dioses, somos magos y tenemos el poder de sanarnos. A veces se me olvida, pero cuando vuelto y me centro, me conecto con mi esencia”, confesó.

Natalia París confesó haber consumido sustancias alucinógenas. | Foto: Instagram: @nataliaparisartist

Y, en esa búsqueda de alternativas de sanación, la modelo relató que también ha encontrado en la música una suerte de terapia. “Otra cosa que siempre he practicado es poner vibraciones positivas a través de la música. Ponía tambores y toco el triángulo que genera unas vibraciones que son sanadoras”, narró la modelo.