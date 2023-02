Natalia París, sin tapujos, se confesó sobre su vida amorosa y su sexualidad

Natalia París se convirtió en una de las modelos más famosas y reconocidas de la industria colombiana debido a su extensa trayectoria con distintas marcas y fotógrafos. La paisa alcanzó un alto nivel con su carrera, recibiendo aplausos y elogios de millones de personas.

A pesar del éxito que tuvo en su paso por esta profesión, la antioqueña decidió darle un giro inesperado a su vida, abriéndole paso a la experiencia como DJ y productora musical. La celebridad brilló con su talento, llegando a tocar en distintos países como Dubái.

Recientemente, Natalia París llamó la atención de los curiosos con la entrevista que concedió a Eva Rey para su proyecto Desnúdate con Eva, donde aprovechó para dialogar sobre distintos temas. La artista comentó sobre su vida personal, confesando detalles del vínculo sentimental que sostiene con su actual pareja.

“Cuando uno tiene novio, nadie se le acerca”, dijo en la primera parte del video, una vez la presentadora indagó sobre sus viajes y participaciones en fiestas internacionales.

Eva Rey interrogó a la DJ y buscó saber cómo era el tema de su relación al trabajar y compartir con la misma persona. Natalia París puntualizó en que le encantaba esta vivencia, ya que no ocultaba su vínculo sentimental y lo enamorada que estaba.

“Es mi mánager, nos damos besitos, es imposible cuando estás enamorado que no se note que es tu pareja”, reveló.

La periodista española quiso hacer una dinámica, señalando los pros que había de tener una relación con un hombre mucho más joven. “Pros de estar con un pollito y yo te digo los pros de estar con un viejito”, dijo la europea entre risas, comparando su edad y la de la paisa.

Natalia París afirmó que le encanta esta relación, ya que todo se compaginaba y la hace sentir viva: “Es delicioso, puro colágeno, pura energía, estás todo el tiempo olvidándote de la edad que tienes y eso es un truco para uno sentirse joven y verse joven, muy saludable… la chispa que te da todos los días para todo”, señaló.

“La edad es una programación mental errónea”, agregó, a lo que también destacó cómo se divertía y disfrutaba cada momento de su noviazgo: “Como yo me siento tan vital, me fascina que sea así tan enérgico y exigente (…) Cuando haces clic con una persona, todo es delicioso, trabajamos, viajamos delicioso. A medida que cuando uno va mejorando va atrayendo mejores parejas en la vida. Me siento muy feliz”.

Natalia París se despacha en amores hacia Álvaro Uribe

En su encuentro con la periodista y presentadora Eva Rey, la modelo se atrevió a revelar el cariño y la admiración por uno de los personajes políticos más relevantes de Colombia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Este inédito momento se dio porque Eva le mostró un audio a la modelo para ver si ella era capaz de reconocer la voz del expresidente, asunto que París no tardó de ratificar, pues siempre ha tenido muy presente a Uribe porque, según ella, gracias a su gobierno pudo salvaguardar su seguridad en una época del país donde las “pescas milagrosas” eran una constante en las carreteras de Colombia.

“Ay qué belleza… Qué es esa belleza de mensaje. Un personaje que he admirado mucho. Personalmente, tuve una historia (que la relaciona con Uribe). Estábamos viajando a la costa y había un retén de la guerrilla y estuvieron haciendo esa pesca milagrosa… Entonces cuando llegó Álvaro Uribe e hizo tantos cambios y cortó con esas pescas y combatió tanto la corrupción… Es imposible no sentir un agradecimiento por un presidente que mejoró mucho esa situación que era muy tensionante en esa época”, relata la modelo en su entrevista.

El expresidente y la modelo sienten una gran admiración el uno por el otro. Fotos: Archivo Semana/Juan Carlos Sierra - Instagram @evarey_oficial. - Foto: Fotos: Archivo Semana/Juan Carlos Sierra - Instagram @evarey_oficial.

Esta reacción no era para menos luego de escuchar las palabras del expresidente, quien también dejó claro que siente mucho cariño por París, pues la conoce desde que era una niña porque Uribe era cercano a la mamá de la paisa, a quien conoció en la Universidad de Antioquia décadas atrás.

“En la Universidad de Antioquia conocí a la mamá de Natalia París. Vi nacer a Natalia, la quiero enormemente, la respeto, la admiro y ha tenido mucha generosidad con mis tesis y con mi vida pública, vivo muy agradecido con ella”, fueron las palabras del exmandatario a través de un audio de WhatsApp.