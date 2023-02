Le llovieron críticas a Natalia París por ‘ritual’ para prevenir la lluvia

Natalia París es una reconocida DJ y modelo colombiana que en varias oportunidades ha sido tendencia por la particularidad que hay detrás de sus opiniones. En esta ocasión, la modelo recibió varias críticas por parte de sus seguidores y fanáticos por un controversial comentario.

Cabe mencionar que por medio su cuenta personal en Instagram, la mujer también suele compartir consejos de belleza y cuidado personal, pero en medio de estos ha mostrado una postura contraria al estilo de vida que lleva la artista en algunos aspectos.

En medio de los consejos que comparte Natalia hay unos relacionados con las creencias espirituales que pone en práctica. Mediante un video, la DJ compartió con sus seguidores un supuesto truco de magia blanca para evitar que lloviera cerca del lugar donde se tenía que presentar.

Natalia París suele hacerse viral por algunos de sus comentarios. - Foto: Instagram: @nataliaparisartist

La modelo enfatizó que aprendió este método hace algunos años y contó en qué consistía. La idea es colocar dos tenedores cruzados junto a una cruz de sal; así mismo, agregó que las personas que desearan intentarlo debían ubicar los utensilios de cocina en el lugar donde querían que no lloviera. Como era el caso, la DJ tenía un toque de música, por lo que ubicó los elementos cerca del escenario en donde se presentaría.

Natalia ha mostrado su creencia en temas espirituales y energéticos. - Foto: Tomada de Instagram @nataliaparisartist

La mujer mencionó que todas las personas tenían la capacidad para hacer este tipo de trucos, ya que según ella todos somos magos. La DJ puntualizó que para que de verdad el truco funcionara era indispensable que hubiera una fuerte intención y fe en que así sería.

Luego de que la modelo compartiera el truco, los comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar. La mayoría de ellos dijeron que esto no era magia buena y que este tipo de contenidos no debían ser replicados.

Por otra parte, otros aseguraron que ya conocían dicho truco y que lo habían llevado a cabo un par de veces; otros se burlaron y manifestaron no creer en cosas como esas.

La teoría revelada por Natalia París que ha sorprendido a muchos: ¿a más glúteos, más inteligencia?

Recientemente, la reconocida DJ publicó en sus historias de Instagram, un par de supuestas teorías académicas relacionadas con el físico y la inteligencia, pero lo que más ha sido criticado por los usuarios son los autores que utiliza para citarlas.

La primera hace referencia a la masa muscular asociado con la inteligencia. Dicha teoría es citada por una publicación reconocida en Estados Unidos que salió en 1946, The Journals of Gerontology: “1. La masa muscular se asocia con una mayor inteligencia, según un estudio reciente, publicado en el ‘Journal of Gerontology’“, escribió la artista.

Aunque esta afirmación hecha por la paisa no parece tan extraña, la segunda sí generó revuelo en redes. Allí, menciona la propia editorial con más de 30 años de tradición, la de la Universidad de Oxford: “2. La masa glútea es un predictor de la inteligencia, según un estudio reciente, publicado en la revista ‘Cerebral Cortex’”, agregó en la publicación.

Natalia París es una reconocida modelo y DJ colombiana. - Foto: Instagram @nataliaparisartist

A pesar de que la publicación no tiene más referencia, varios usuarios en redes han quedado a la expectativa de sus supuestas teorías, pues se prestan a malas interpretaciones y comentarios. Pese a la duda de muchos, la reconocida empresaria no se ha pronunciado al respecto ni ha dado más detalles.