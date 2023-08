¿Siguiendo los pasos de su mamá? A esto se dedica la exitosa hija de Natalia París

Desde que se dio a conocer en los años noventa, Natalia París ha sido el sueño de muchos y la envidia de muchas. La famosa ha pasado por todo tipo de momentos y, en la actualidad, además del modelaje, se dedica a la música (es DJ) y también a hacer crecer su espiritualidad.

Natalia parece de quince, pero lo cierto es que hace poco cumplió 50 años. Ahora, la famosa tiene otros objetivos de vida, entre esos, que su hija tenga una vida feliz y que crezca profesionalmente.

Mariana Correa es el nombre de la “pequeña” de Natalia. Y es que, aunque la modelo siempre la verá como su niña, lo cierto es que ella ya es toda una mujer.

Hace poco la joven fue entrevistada por La red y allí habló de cómo ha sido su vida y los proyectos a los cuales se dedica actualmente.

Luego de graduarse del colegio, la joven estudió gestión de industrias creativas y en España se graduó como máster en Neuromarketing. Sin embargo, ella sentía que eso no era el camino que realmente quería seguir.

Mariana Correa, hija de la modelo Natalia París. | Foto: Instagram: @mariana_correa14

Fue entonces, cuando empezó a pensar en la actuación como su pasión y una manera de ganarse la vida.

“El año pasado me salió la oportunidad de hacer un papel para el cual yo me estaba preparando y me di cuenta de que me gustaba mucho y lo quería hacer en serio, no solo para un papel, entonces la verdad no le hice mucha fuerza al papel y quise estudiar realmente y hacer la carrera”.

En aquel momento decidió prepararse junto al actor Alejandro Aguilar, esposo de Ana Karina Soto, y ahora está tomando clases en la escuela de Caracol Televisión.

En la actualidad, Mariana Correa estudia actuación. | Foto: Instagram Mariana Correa

En su conversación, contó que en el pasado ella nunca pensó en la actuación, a pesar de que su mamá siempre quiso que se metiera en ese mundo artístico.

“Mi mamá sí trataba de meterme en cursos de actuación y todo, pero la verdad no me llamaba mucho la atención hasta ahorita, pero siempre yo tenía esa chispa de actuar, de artista desde chiquita, pero nunca me lo había tomado en serio”.

De paso, afirmó que también está interesada en la música, aunque por ahora siente que le falta prepararse más, pero sobre todo, sentirse más segura a la hora de interpretar.

Para muchos, Mariana heredó la belleza de Natalia París. | Foto: Instagram: @mariana_correa14

“Eso es algo que todavía a mí me da mucha pena, cantar. O sea, como que siento que no me he soltado del todo. He grabado algunas canciones, he hecho algunas cosas, pero si yo me voy a lanzar de artista en serio hay que conocerse perfectamente, entonces más que solamente estudiar, es un proceso de conocerme y eso me ha ayudado a tener mucha consciencia de mí misma”.

A Mariana también le preguntaron acerca de que la reconocieran solo como la hija de Natalia París, a lo que respondió que: “Obviamente, ya muchas personas me conocen por la hija de Natalia París, pero yo también tengo mis propias cualidades, mis talentos y eso es lo que quiero mostrarle al mundo”.

Mariana es una mujer que, al igual que su mamá, también sobresale por su belleza. En redes no teme mostrar su figura y además de eso, suele contarles a sus seguidores algunos trucos de belleza que a ella no le han fallado.