Hija de Natalia París respondió si su belleza es por operaciones; lo que dijo sorprendió a sus fans

Mariana Correa, mejor conocida en redes sociales como Nana París, es la hija de la reconocida modelo y DJ antioqueña Natalia París. Muchos de los usuarios recalcan el parecido que la tiene la joven con su madre; de hecho, suelen escribir en las plataformas que “heredó todo” de la también empresaria.

Actualmente, Nana Paris se encuentra estudiando actuación, de modo que entre sus planes también está el de ser parte de la farándula colombiana. La joven tiene 22 años y ya se robó la mirada de varios portales de entretenimiento.

Precisamente, al tratarse de la hija de una de las modelos más famosas del país, los ojos de los internautas recaen en las redes sociales de Mariana, principalmente en Instagram, donde acumula más de 240.000 seguidores.

Entre lo más reciente, la estudiante de actuación quiso interactuar con sus seguidores, así que habilitó la alternativa de la caja de preguntas y respuestas. Entonces, uno de los internautas procedió a escribirle sobre su aspecto físico: “¿Tienes los senos operados?”, fue la interrogante para Nana París.

La joven se hace llamar como Nana París. - Foto: Instagram: @mariana_correa14

El tema de las operaciones estéticas ha generado un sinfín de comentarios en las plataformas de interacción social, mucho más cuando varias mujeres de la farándula tomaron la decisión de quitarse las prótesis mamarias, sin dejar a un lado aquellas que, pese a que no es una intervención quirúrgica como tal, resultaron siendo víctimas de los biopolímeros.

Por lo tanto, al ser la hija de Natalia París, una joven que se está abriendo camino en el universo de las redes sociales, poco a poco, su visibilidad puede llegar a influir en otras chicas como ella. En efecto, la respuesta que dio Mariana hizo que muchos la aplaudieran.

La joven estudia actuación. - Foto: Instagram: @mariana_correa14

De acuerdo con Nana París, pese a que es probable que tenga la oportunidad de hacerlo, por ahora, no ha ingresado al quirófano para modificar alguna parte de su figura corporal.

“No, no tengo operaciones, yo soy toda natural”, escribió la joven en Instagram.

El perfil de Rastreando famosos hizo la recopilación de la respuesta que dio Mariana Correa y, como era de esperarse, los halagos no se hicieron esperar. Varios usuarios comentaron:

“Ella es bien bella, como su madre”; “Se le nota que es natural muy linda y si tuviese cirugías también ❤️”; “Es hermosa, igual que su mamá, igual si tuviera cirugías bien por ella que busca verse más linda”; “Con esa genética tan hermosa para qué cirugías”; “Se nota que es natural y se ve muy hermosa así 👏”; “No tiene cirugías, es natural 😮”; “Cuando uno es lindo, es lindo y esta niña es preciosa”; “Como dicen por ahí: ‘De tal palo, tal astilla’”; “Nació de una mujer preciosa, su genética es única 😍”, se lee en el citado perfil de Instagram.

Por otro lado, semanas atrás, Nana París también acaparó la atención, luego de que reveló lo que significa para ella ser la hija de famosos.

“Lo malo es que la gente es muy interesada, cuando se dan cuenta quién eres se acercan a ti por puro interés y no por conocer quién eres realmente. También la gente juzga mucho y creen que soy una persona caprichosa o que me creo mucho, pero después se dan cuenta de que no es así”, escribió Mariana Correa.

En la misma línea, recalcó lo bueno de haber nacido con el reconocimiento de por medio: “Y lo bueno es que la fama no me dispara el ego porque ya sé lo que es (yo no me considero famosa, pero la he visto de cerca) para mí todas las personas son iguales y ante todo debe primar la humildad, entonces siento que cuando algunas personas no conocen la fama y la obtienen se les olvida que todos estamos en el mismo nivel. Se les olvida la humildad”, consignó Nana en su perfil de Instagram.