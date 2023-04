“No teníamos un peso”: Cintia Cossio reveló detalles de su matrimonio con Jhoan López

Cintia Cossio es una creadora de contenido e influencer antioqueña que goza de una buena popularidad en las redes sociales. Por ejemplo, en Instagram esta dama acumula más de seis millones de seguidores; además, no se puede dejar a un lado que es hermana de la también celebridad digital Yeferson Cossio.

Debido al alto alcance digital que tiene Cintia, la mujer genera diversas posturas por parte de los internautas. Por un lado, hay quienes la apoyan sin ninguna complicación, aunque, del otro lado de la balanza, varios de los usuarios critican el contenido explícito de la paisa, pues cabe recalcar que tiene un perfil en la plataforma OnlyFans.

Cintia hace presencia en OnlyFans desde 2019. - Foto: Foto: Instagram @cintiacossio.

Sea cual sea la razón por la que la hermana de Yeferson Cossio es mencionada en las redes sociales, lo cierto es que varias de sus apariciones llaman la atención de más de uno, mucho más cuando la colombiana decide abrir su corazón y contar detalles de la vida que tuvo antes de ser una figura pública.

Precisamente, mediante historias en Instagram, Cintia se sumó a la alternativa de preguntas y respuestas junto a su esposo, el también influenciador Jhoan López: “¿Preguntas para Jhoan y yo?”, escribió la popular mujer.

Luego de esto, Cossio eligió algunas interrogantes que le escribieron sus seguidores y, entre ellas, una de las que más le llamó la atención estuvo relacionada con su matrimonio: “¿Cuándo se casan con boda y todo?”, se lee en las recopilaciones de Instagram.

Cintia Cossio y Jhoan López. - Foto: Instagram: @jhoanlopez

Para muchos de los cibernautas, la noticia de que Cintia ya se casó con Jhoan puede llegar a ser una total sorpresa; de hecho, la mujer recalcó que fue al altar con su amado hace años, pero que, en ese momento, no tenía los lujos que hoy en día puede disfrutar al lado de su familia.

“Para los que no saben, Jhoan y yo, con la ayuda de Dios, cumplimos siete años de casados. Llevamos siete años de casados y no teníamos un peso, ni nada; de hecho, no le dijimos a nadie que nos íbamos a casar... Jhoan se endeudó para los anillos, que al par de meses se nos perdieron, trabajamos mucho y ahorramos mucho para poder pagar los derechos de notaria y no hubo boda ni nada”, manifestó Cintia Cossio.

En ese sentido, la dupla de influencers se dieron el sí sin ninguna de las adquisiciones económicas con las que hoy en día viven juntos. En la misma línea, Cintia reveló que está “antojada” de una celebración de boda, pero aún no ha tomado decisiones al respecto.

“Sí estoy antojada de una (boda), pero a la vez no. Vamos a ver cuándo tomo la decisión. Digo “tomo” porque la ceremonia si le da casi que igual a Jhoan, él dice que lo que yo quiera y que le diga cuánto es”, escribió la creadora de contenido antioqueña con un par de emojis de caras llorando de la risa.

En efecto, el perfil de chisme.hoycol hizo la recopilación de las recientes declaraciones que dio Cintia Cossio, en donde algunos usuarios digitales manifestaron que no les interesa la vida de la influencer, mientras que otros aprovecharon para felicitarla por su relación.

Familia López Cossio. - Foto: Instagram: @jhoanlopez

Cabe recalcar que Cintia tiene un hijo llamado Thiago y hace un tiempo aclaró que el papá del menor es su esposo, incluso dio a conocer que ella sostiene un vínculo sentimental con López desde hace más de 10 años; sin embargo, en su momento, se corrió el rumor de que el pequeño solo era hijo de la influencer, algo que la molestó por completo al no ser así.

