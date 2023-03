Natalia París contó cuáles son sus trucos para lucir joven

Natalia París es una de las personalidades más populares de Colombia. Se dio a conocer en el mundo del modelaje y en la actualidad ejerce como empresaria y DJ. Ella es considerada una de las mujeres más bellas del país y ha sabido aprovechar ese cariño que le tienen sus seguidores para seguir impulsando su carrera.

Natalia París es una modelo colombiana. - Foto: Foto tomada de la cuenta de Instagram@nataliaparisartist

Muchas personas quieren conocer los secretos de belleza de la paisa para lucir tan joven a sus 49 años. Cabe recordar que el 19 de agosto de este 2023 la DJ llegará oficialmente al ‘quinto piso’. En ese sentido, son muchos los que se sorprenden del aspecto de la piel de la también modelo, “se ve como si fuera de 20″, “no le pasan los años”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales al referirse a ella.

La misma Natalia París dejó a sus seguidores con la boca abierta al ofrecerle a sus fans los “secretos” para lucir tan bien. Fue gracias a la famosa dinámica de preguntas y respuestas que utilizan las celebridades en la red social Instagram donde salió a relucir la curiosidad que tenía uno de los fans de la colombiana. El usuario le preguntó sobre sus secretos para verse completamente sin arrugas y con la piel como la de un bebé.

“Pareciera que no tienes arrugas en los ojos, ¿Cuál es tu secreto?”, le preguntó el internauta a la modelo paisa y fue cuando ella aprovechó para despejar las dudas de su seguidor y le soltó el tip que tal vez usted pueda utilizar para eliminar las bolsas y ojeras de su cara. De igual manera, la paisa reveló que sí ha tenido problemas con las arrugas, pero no se avergüenza de contarlo y reveló cuáles han sido las medidas que ha tomado en los últimos años para evitar que su rostro se vea envejecido.

Aseguró que tiene una rutina con unos productos que cuentan con componentes como el ácido hialurónico. En ese sentido, señaló que es muy importante combinar el cuidado de la piel con una alimentación saludable. Aparte de eso, recomendó cuidarse mucho del estrés. También habló de los productos que ella utiliza para verse bien y en su mayoría son cremas.

Natalia París y sus trucos para verse joven a los 50 años. - Foto: Tomada de Instagram @nataliaparisartist

Natalia París no le teme al qué dirán y es por ello que compartió con sus seguidores un video en el que se le ve sin una gota de maquillaje y aplicándose su rutina de belleza para verse joven. De igual manera, respondió que los años si han pasado por vida y esto es un proceso natural, pero con algunos cuidados se puede obtener un mejor aspecto.

“Ojalá no tuviera arruguitas, sí se me hacen unas arruguitas cuando me río, pero lo importante es que a uno no se le noten y te voy a dar un tip muy bueno y muy efectivo”, dijo la empresaria paisa en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

La DJ habló sobre los comentarios y chistes que hacen sobre ella. - Foto: Fotograma, 20:16, Natalia París | Desnúdate con Eva, YouTube

La empresaria mostró cuáles eran los productos que ella se aplicaba para verse tan bien. “Después de usar el gel uso otro sérum, pero mucho más grueso, es de aguacate y también tiene ácido glicólico... Te va el tip: te pones esto alrededor de los ojos, te lo dejas ahí como tipo mascarilla... lo dejas en esa zona donde no quieres que se noten esas arruguitas. Después, cuando me maquillo, cuando estoy lista, vuelves y pones, pero ya más poquito”, concluyó la reconocida paisa.

Cabe resaltar que cada vez que la paisa hace una publicación, muchos de sus seguidores la elogian por su cuerpazo y la energía que transmite a través de sus videos y fotografías.