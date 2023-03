Natalia París defiende a Carolina Cruz y se despacha contras las feministas

La modelo no se quedó callada frente a la polémica que desató la presentadora de Día a día.

Carolina Cruz sigue en el ojo del huracán y todo por su polémica opinión acerca de las famosas que han decidido explantar sus prótesis mamarias, entre otro tipo de implantes, como parte de procesos personales que, según la caleña, se han convertido en una “moda” que se está siguiendo sin el debido proceso de información y atención médica requerida, aún cuando una de sus invitadas en el set se había sometido a esta intervención por salud, la presentadora Alejandra Giraldo.

“Se sacó las ‘puchecas’, quedó como un hombre, plana como una pared con una cicatriz horrible, no, pero sigo deprimida y sigo con depresión, entonces yo digo, hay que manejar el tema y se debe tratar con mucha responsabilidad y sobre todo lo digo a quienes son influenciadores en redes sociales porque cada caso es diferente”, fueron las palabras de la exreina vallecaucana.

Carolina Cruz salió a defender su punto de vista sobre las próstesis - Foto: @carolinacruzosorio

Esto desató todo tipo de críticas por aparte de famosas que se han sometido a una cirugía para retirar sus implantes, como Mábel Cartagena, Norma Nivia, Nath Campos, Lorena Meritano y Mónica Fonseca, entre muchas otras que aún no pasan por el quirófano pero están a favor del rompimiento de cánones estéticos que implican este tipo de intervenciones quirúrgicas invasivas, que desarrollan males como el síndrome de Asia.

Muchas de estas famosas se fueron en contra de frases específicas que dijo Cruz como “quedó con cuerpo de hombre” o “plana como una pared”, puntualizando que son este tipo de críticas las que golpean directamente el amor propio de las mujeres que terminan cediendo ante las exigencias sociales y con implantes que les hace más mal que bien.

La actriz se pronunció sobre los comentarios que hizo la presentadora sobre la explantación de prótesis. - Foto: Instagram @carolinacruzosorio - @lorenameritanooficial

Ahora, ellas mismas también defendieron su posición de explantarse y mostraron que no quedaron con “cuerpos de hombre” ni “planas”, todo lo contrario, aman sus curvas naturales y le envían un mensaje a las mujeres que quieren volver a su cuerpo natural para que sigan sus instintos y no se dejen llevar por habladurías sin fundamento.

Pero no todas se fueron en contra de Carolina. La influencer Tuti Vargas fue una de las que se explantó y defendió el derecho a la opinión, defendiendo uno de los argumentos más polémicos de Cruz y dejando claro que ella se siente muy feliz sin sus prótesis, al punto de no saber cómo expresarlo. Además, condenó el que entre las mismas mujeres se estén atacando por temas en los que deberían estar unidas.

Y cuando se pensó que Vargas era la única del lado de Carolina, en las redes sociales hizo presencia la legendaria modelo Natalia París, quien fue más directa que la influencer y esta sí se fue de frente contra las “feministas” que quieren generar guerras y polémicas donde no las debería haber, afirmando que este movimiento es una mentira.

Foto: Instagram @nataliaparisartist. - Foto: Foto: Instagram @nataliaparisartist.

“Ahora les dio pues por montársela a Carolina Cruz porque dijo no sé qué cosa y ahora salieron todas las actrices e influencers a juzgar… Están cayendo en una trampa niñas del feminismo, y del juzgamiento a la máxima expresión, estamos como en una guerra… ¿No se dan cuenta que ese feminismo es una trampa para separarnos, para ponernos a pelear, para crear más desorden y así podernos controlar?, así la gente del poder tener más poder porque nos ven débiles y peleando los unos contra los otros”, asevera la modelos paisa.

París no solo se refirió al feminismo, también le puso tinte político a su crítica y atinó a darle peso al actual gobierno frente a las defensoras de la explantación. “¿No pues que quieren un cambio? Entonces ese cambio lo tenemos que hacer cada uno aquí, no estar juzgando ni señalando con una piedra en la mano cada vez que alguien dice algo que ustedes no están de acuerdo… Dejen ser, dejen que la otra persona hable y piense lo que sea”, añadió Natalia.

Muchas cibernautas están de acuerdo con las palabras de la modelo paisa y atinan a enviar un mensaje de unión, apoyando las palabras de Cruz. Por otro lado, no se han escuchado más contrarrespuestas de más famosas, queda esperar si otra más se suma a esta polémica.