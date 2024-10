“Todos los vestidos son tan hermosos que casi no pude escoger!! Pero finalmente me quedé con 3 y el video salió una cosa de otro mundo que pronto verán 🤯 qué vestidos creen que escogí?? ❤️”, escribió la joven en su momento junto con un corto clip en el que se le veía emocionada.

Uno de sus fragmentos dice: “Lo nuestro ya está muerto, con el cora te agradezco. Si tú no te ibas yo no crezco, ya entendí que no te merezco y tú a mí tampoco. Duele pero gracias por dejarme sola”. Hasta el momento, luego de 21 horas de su estreno, el tema ya cuenta con más de 4.600 visualizaciones y una lluvia de elogios de personas que no solo destacan su talento para cantar, sino su originalidad reflejada en cada detalle de la canción y su videoclip.