Conmovedor mensaje con el que Polilla recordó su matrimonio con la Gorda Fabiola: “Significaba todo sin necesidad de palabras”

La inesperada muerte sorprendió a muchos; su familia, amigos, colegas y seguidores no pudieron ocultar la tristeza que dejó su partida. A lo largo de su carrera, Fabiola unió a las familias e inundó de risas los hogares colombianos con su carisma y talento.

Luego, agregó: ”En esa búsqueda, encontré esta foto, que me transportó a las infinitas mañanas que despertamos así, a nuestros encuentros que terminaban con una toma de manos que significaba todo sin necesidad de palabras: una sonrisa, un abrazo o un apretón de pulgares que simbolizaba ‘te amo’ en nuestro lenguaje íntimo. Esta imagen me sacó de esa sensación lastimera; me llenó de júbilo para agradecer a Dios, a la vida y al universo por haber tenido la oportunidad de vivir más de 25 años esta experiencia que llaman amor. Un sentimiento que ahora comprendo mejor, y que resumo en la sensación de que vivir más de un cuarto de siglo con una persona fue muy poco, pero, a la vez, fue todo. Ahora estoy feliz y orgulloso de lo que vivimos. Qué lindo es recordar con lágrimas de plenitud, felicidad y un bonito anhelo”.