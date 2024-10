Hija de la Gorda Fabiola dejó en evidencia verdadera relación que tuvo con Polilla; soltó razón de su distancia: “Más problemas”

Hija de la Gorda Fabiola soltó verdad sobre su relación con Polilla

“A mí me dio muy duro que mis papás se separaran, y luego me dio más duro ver a mi mamá con Poli, porque yo sabía que mi papá estaba sufriendo. Esa situación que yo vivía, pese a que Poli no me caía mal, era que simplemente no quería estar ahí, buscaba calle. Pero todo se complicó ahí, yo era muy gordita, una niña de 14 o 15 años, de noventa y pico de kilos, con una personalidad arrolladora. A mí no me sacaban a bailar, no me gastaban nada... pero eso sí pasaba con las flacas. Comencé a hacer ejercicio, me cuidaba, pero nadie me decía nada”, relató sobre aquellos instantes.