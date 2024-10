Gabriel Coronel habló de James Rodríguez y soltó confesión sobre Daniela Ospina: “No ha sido parte”

A principios de agosto de 2022, Daniela Ospina y Gabriel Coronel se convirtieron en el centro de diversas noticias en medios internacionales y cuentas de entretenimiento en redes sociales, luego de revelar su compromiso. Esta decisión generó una variedad de reacciones entre sus seguidores, quienes mostraron opiniones tanto a favor como en contra de este paso en su relación.

El actor venezolano le propuso matrimonio a la empresa colombiana en Miami, Estados Unidos, en una sorpresa planificada con la ayuda de una persona cercana a la empresaria. Coronel organizó una sesión fotográfica para que ella llegara a un lugar específico, donde pudo darle la sorpresa que tenía preparada.

Aunque muchos fanáticos de la pareja esperaban conocer más detalles sobre la fecha, el tipo de ceremonia y la celebración, este detalle pasó a segundo lugar, precisamente después de convertirse en padres de su hijo, Lorenzo, quien tiene unos meses de nacido.

Ambos compaginaron en un vínculo especial y familiar, criando a su bebé en compañía de Salomé Rodríguez, que fue fruto de la relación entre la modelo y James Rodríguez. Los cuatro enamoraron con sus fotos y videos en Instagram, llevando a que varias interrogantes surgieran entre los curiosos.

Una de las principales preguntas fue sobre la manera en la que Gabriel Coronel conoció a Daniela Ospina, llegando a coincidir y oficializar su relación, pues no era un dúo que se viera antes en la farándula o plataformas digitales.

Daniela Ospina junto a su pareja, el actor venezolano Gabriel Coronel | Foto: Instagram @daniela_ospina5

El actor concedió una entrevista a Rodner Figueroa y dio detalles sobre su experiencia, su trayectoria y la historia que escribió junto a la colombiana. En este espacio confesó que no sabía quién era la empresaria, y soltó unas breves palabras también sobre James Rodríguez.

Gabriel Coronel se refirió a James Rodríguez y Daniela Ospina

En la charla, Gabriel Coronel, de forma indirecta, tocó el tema del deportista colombiano y afirmó que no tenía conocimiento Ospina y Rodríguez, pues la industria del fútbol estaba muy alejada de su vida. Pese a que todo se fue dando, tuvo conocimiento de estos nombres cuando ya hubo acercamiento.

“Daniela comienza a seguirme. Lo que me pareció muy bonito de esta historia es que yo no los conocía ni a él (James Rodríguez), ni a ella (Daniela Opsina) ni a la niña Salomé, ni a nadie. El fútbol no ha sido parte de mi vida, nunca, creo que he visto dos partidos de fútbol en mi vida… Es que en Venezuela el béisbol es tan fuerte”, confesó, asegurando que esto fue lo que le pareció inesperado.

El artista mencionó que el primer paso surgió cuando su actual pareja lo siguió en redes sociales, por lo que él se metió a chismosear y ver su perfil. Cuando navegó por esta cuenta, se sintió atraído por la belleza de la empresaria, conectando después por una persona en común que los quería presentar.

Daniela mantiene una relación sentimental con el actor y cantante Gabriel Coronel. | Foto: Tomada de Instagram @daniela_ospina5

“Una Daniela Ospina empieza a seguirme y yo la veo y digo: ‘Qué mujer tan guapa’. En realidad, tuvimos a una persona que le habló a ella de mí y a mí me habló de ella. Me dijo: ‘Tengo una amiga que te quiero presentar’… Empieza la relación, le escribo, me escribe. Mi amiga ya hace de Cupido y empezamos a hablar”, relató.

“Sentía que la próxima mujer que entrara en mi vida iba a ser la madre de mis hijos. Fue muy bonito porque duramos un mes y medio hablando por mensajes sin vernos en persona y viviendo en la misma ciudad... Yo no he sido mujeriego, ella tiene una niña, hay una dinámica al momento de entrar… Toda mi vida pensé que no iba a suceder esto, con el respeto de todas las madres solteras y padres solteros, siempre dije que una mujer que tuviera hijos era un ‘No’”, confesó en este espacio.