Daniela Ospina reveló su reacción cuando Salomé le hace preguntas incómodas sobre James Rodríguez: “Le haría daño”

La celebridad, en diálogo con el formato de Margarita Pasos, aseguró que su proceso estaba enfocado en el bienestar de Salomé, por lo que buscaba cultivar buenas cosas en ella. Allí indicó que no consideraba algo positivo hablarle mal de su papá, pues no le correspondía a nadie dañar esa imagen y menos cuando han trabajado juntos por ella.

“Yo siempre he pensado en los niños porque tuve el privilegio de crecer con dos padres maravillosos y no sé qué es eso, y me genera cierta tristeza y cierta culpabilidad, porque el error es de los adultos y no es de los niños”, dijo ante cámaras.