Daniela Ospina reveló la fuerte razón por la que no habla de James Rodríguez con su hija

Daniela Opsina, es una de las personalidades del mundo de la farándula colombiana con mayor reconocimiento en el mundo de las redes sociales, pues pese a que tiene un estilo de vida muy distinto al de las personas que la siguen, ha sabido conectar muy bien con su público y hacerlo parte de su día a día.

Su faceta como empresaria, exdeportista y mamá son algunas de las que más llaman a atención de sus fans en internet, ya que da algunos consejos, comparte rutinas y muestra la realidad de las dificultades que se le presentan tanto a ella, como a sus hijos, esposo y familiares.

Daniela Ospina se pronunció por derrota de Colombia ante Argentina | Foto: Instagram de Daniela Ospina

En una reciente entrevista para el pódcast de Margarita Pasos, Daniela habló de la forma en la que maneja la comunicación con James Rodríguez, padre de su hija mayor Salomé Rodríguez Ospina y los ideales que le da a la crianza de la pequeña de 11 años con respecto a su separación del futbolista.

Daniela Ospina explicó la razón por la que no habla mal de James Rodríguez

En medio de la conversación, la host del programa digital manifestó que en búsqueda de información sobre la vida de Daniela, encontró un detalle que le llamó la atención y quiso resaltar, pues considera importante el manejo que le ha dado a su separación con el jugador de fútbol James Rodríguez, a pesar de lo polémica que fue en su momento.

“Preparándome para mi entrevista, yo voy y busco a mis invitados, los stalkeo, y yo he visto en cuanto a la parte de la separación, jamás has hablado mal de James Rodríguez, ni él de ti, o por lo menos yo no lo encontré, entonces yo digo, qué lindo que estas dos personas tienen a esa niña como prioridad”.

James Rodríguez en compañía de Daniela Ospina. | Foto: Foto: EFE

Además, resaltó que en la actualidad, muchas familias se terminan y de manera constante atacan su expareja, haciéndole daño a los niños, pues les causa mucho dolor ver este tipo de situaciones entre sus padres.

“Yo siempre he pensado en los niños porque tuve le privilegio de crecer con dos padres maravillosos y no sé qué es eso, y me genera cierta tristeza y cierta culpabilidad, porque el error es de los adultos y no es de los niños”.

Daniela Ospina no quiere hacer sufrir a su pequeña hija por las decisiones de los adultos

La empresaria manifestó que, no quiere poner a su hija a escoger entre su padre o ella por acciones que ocurrieron en el pasado y manifestó que está en contra de este comportamiento por parte de las familias que se separan, pues finalmente, eso termina afectando la integridad de los menores.

“Al final la única persona que va a poder juzgar las situaciones son los hijos, Salo el día de mañana va a ser la que pueda juzgarme a mí o a su papá, si ella lo desea (...) Uno no puede decir, ‘te escogí esta mamá, pero es la peor o te escogí este papá, pero es el peor’ eso es algo que no está bien”.

James Rodríguez y Daniela Ospina celebraron el cumpleaños de su hija menor. | Foto: @salomerodriguezospi